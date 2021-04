Mod traz machado Leviathan de God of War para The Witcher 3

Enquanto Fortnite dá vida para crossovers inusitados no mundo dos games de maneira oficial, os mods também permitem cruzar franquias de jogos inesperadamente. Recentemente, uma modificação foi lançada para The Witcher 3: Wild Hunt no PC trazendo uma nova arma para Geralt de Rivia: o machado Leviathan, utilizado por Kratos no God of War de 2018.

O inesperado crossover que traz a arma do deus grego para o jogo do caçador de monstros ganhou destaque após um vídeo no YouTube. O canal Dmitri Games Studio mostrou a modificação em ação na versão de PC de The Witcher 3: Wild Hunt, que é a única com suporte para modificações.

O vídeo mostra que Geralt de Rivia não tem a mesma “malemolência” de Kratos manejando o machado, já que o item funciona como uma arma convencional de The Witcher 3: Wild Hunt. No entanto, o design lembra bastante a lendária arma utilizada no mais recente jogo da saga God of War.

Como usar o Leviathan em Witcher 3

Se você ficou interessado em realizar o crossover entre God of War e The Witcher 3: Wild Hunt, o Leviathan pode ser adicionado facilmente ao game. O primeiro passo é ter a versão de PC do jogo de Geralt de Rivia, que está disponível na Steam, GOG, Epic Games Store e até na Origin.

Fonte: Nexus Mods

A modificação pode ser baixada gratuitamente por meio do site Nexus Mods, que exige a criação de uma conta com e-mail para a realização do download. A instalação também é simples, basta extrair os arquivos dentro da pasta “dlc” presente no diretório de instalação de The Witcher 3: Wild Hunt.

O machado Leviathan pode ser comprado em três locais diferentes no game. O jogador pode adquirir o item na casa de Hattori, com o mercante Ofieri ou na região de Toussaint. O item também pode ser adicionado automaticamente no inventário com o comando de console additem(‘Leviathan’).

Versão de nova geração

The Witcher 3: Wild Hunt foi lançado em 2015 e marcou a geração do Xbox One e PS4. O game continua em alta até hoje e a CD Projekt Red está trabalhando em uma versão do título para o PS5 e Xbox Series X e S.

Produzido em parceria com a Saber Interactive, o port contará com melhorias gráficas e suporte para Ray Tracing. Com chegada prevista para o segundo semestre de 2021, a nova versão será lançada no PC e consoles de nova geração com upgrade gratuito para quem já possui o jogo atualmente.

A versão completa de The Witcher 3 está em promoção nos consoles atualmente e pode ser adquirida por R$ 41,58 no PlayStation e R$ 38 nos consoles Xbox. A edição de PC estava com desconto até ontem (5), saindo por apenas R$ 20 em lojas como Steam e GOG.