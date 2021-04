Modelo vaza print de conversa com ex-São Paulo após relacionamento relâmpago com Jojo Todynho

A modelo Cristina Mendonça cumpriu sua promessa e vazou, à revista Quem, prints de suas supostas conversa com o zagueiro Polidoro Júnior, com quem mantinha um relacionamento enquanto ele estava com a cantora Jojo Todynho. Mendonça fez isso para mostrar que “não é maluca” e se defender de um boletim de ocorrência registrado pelo atleta onde a acusou de difamação.

– Não podia soltar antes, mas agora estou mandando para provar quem é o verdadeiro Polidoro. Não sou maluca e estou querendo minutinhos de fama, como ele está dizendo. Estou muito chateada e magoada por ele ter enganado a mim e a Jordana. Até porque não era só nós duas – disse a modelo.

– Ele assumiu ela de tarde e à noite me ligou quando eu estava no México já. Fiquei sabendo que ele entrou com processo contra mim, mas já tenho minha advogada e estou bem tranquila. Quem não deve, não teme. Tenho tudo registrado – concluiu Cristina Mendonça.

Veja abaixo o print vazado pela modelo.

Print de suposta conversa entre modelo Cristina Mendonça e Polidoro Júnior (Reprodução / Revista Quem)

O zagueiro assumiu oficialmente seu relacionamento com a cantora Jojo Todynho no último sábado (03) e terminou o caso na segunda-feira (05) após descobrir que Polidoro teria outras companheiras. O atleta, então, fez um Boletim de Ocorrência contra a modelo Cristina Mendonça por difamação, já que ela teria exposto o defensor para a cantora.

Polidoro Júnior foi formado nas categorias de base do São Paulo e teve passagens por clubes do interior paulista. Na Europa, rodou por equipes do futebol português e grego antes de retornar ao Brasil no final de 2020 e assinar com o São Caetano, time que disputa a Série A1 do Campeonato Paulista.