Monaco é insaciável por novo parceiro de Ben Yedder e atacante do Santos vira ‘plano A’ na França; jornais da Europa repercutem interesse

O Santos é um dos principais clubes do continente. Mesmo cheio de dívidas, o time chegou a uma final de Libertadores e por pouco não conquistou o tetra da América. O ano de 2021 é tido como promissor, mas irá depender da adaptação do técnico Ariel Holan.









A permanência do grupo também é tida como fundamental, já que Rueda quer evitar em possível desmanche. De acordo com informações dos jornalistas Eduardo Deconto e Eduardo Moura, do ‘GE.com’, o Grêmio sondou a situação de Soteldo. A equipe da Baixada, aliás, estipulou o valor de US$ 5 milhões (R$ 28,45 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante.

“Para mim, não chegou nada. Nem do Santos nem do Grêmio. Nosso foco atual é manter o Soteldo tranquilo para jogar terça-feira, contra o San Lorenzo. Essa é a verdade. Não estamos em nenhuma tratativa neste momento e estamos totalmente concentrados para este jogo, que é muito importante para o Santos e para o jogador”, frisou o empresário de Soteldo, Sebastián Caño, à ‘GZH’.

Foto: Mauro Pimentel – Pool/Getty Images



Neste último sábado (10), o jornal ‘Monaco Tribune’, da França, informou que a equipe também está de olho na contratação de Soteldo. Desta forma, os mais diversos jornais da Europa também começaram a repercutir a notícia. A ideia do técnico Niko Kovac é aumentar a concorrência no ataque e trazer jogadores de mais velocidade. A negociação entre Santos e Grêmio deu uma ‘esfriada’ nos últimos dias.

Números de Soteldo pelo Santos:

102 jogos

20 gols