Monaco vence Metz nos pênaltis e avança na Copa da França

Nesta terça-feira, o Monaco recebeu o Metz, pelas oitavas de final da Copa da França. Apesar do domínio da equipe do principado, o jogo terminou em 0 a 0 e teve de ser decidido nos pênaltis. Quem ficou com a vitória foi o time da casa, com placar de 5 a 4.

As outras partidas da Copa da França acontecem nesta quarta-feira, exceto o confronto entre PSG e Lille, que já aconteceu, com vitória do time do brasileiro Neymar. O Monaco aguarda as definições para saber quem será seu próximo adversário.

Uffaaaa!!! Fomos perfeitos nos pênaltis e avançamos para as quartas de final da Copa da França! 😌 5⃣-4⃣ #ASMFCM #CoupeDeFrance pic.twitter.com/sIV1kOk4Pw — AS Monaco BR 🇲🇨 (@AS_Monaco_BR) April 6, 2021

Durante os 90 minutos, o domínio da equipe monegasca foi muito grande. O time propôs o jogo, teve 57% de posse de bola e chutou a gol 17 vezes, contra 8 do Metz. Nas penalidades, Ben Yedder, Volland, Sidibé, Fàbregas e Jovetic marcaram seus gols, e do lado do Metz, Habibi Maigá perdeu a quarta cobrança. Assim, o Monaco ficou com a vitória por 5 a 4.