Monge budista decepa sua própria em nome da religião

Um monge budista de 68 anos, identificado Thammakorn Wangpreecha, foi encontrado morto no

templo Wat Phu Hin, na Tailândia, em 15 de abril. Ele decepou a própria cabeça com uma guilhotina para “agradar Buda” e reencarna como um “ser espiritual superior”. As informações são do jornal britânico Daily Mail.