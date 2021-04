Moradoras do Campo Redondo recebem serviços do SCFV da SEMDSH Penedo

Atividades físicas e orientações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Decom PMP

Lúcia Pereira da Silva e Vera Lúcia Avelino residem na comunidade Campo Redondo, periferia da cidade de Penedo. Ontem, Vera Lúcia foi informada por Mirna Nogueira, diretora da escola municipal da localidade, que a Prefeitura de Penedo iria promover uma ação de assistência social na unidade de ensino.

Vera avisou a vizinha e as duas, junto com outras mulheres, foram atendidas nesta terça-feira, 27, na Escola Arlindo Ferreira de Moraes. De forma natural, elas desenvolvem no dia a dia uma das missões do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): aproximar pessoas e estimular relações de apoio mútuo.

Laços de afeto e respeito são fundamentais para melhorar a qualidade, condição impactada de forma negativa pela pandemia da Covid-19. As restrições atuais impedem que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) mantenha serviços de regulares nos bairros e na zona rural de Penedo, da forma como acontecia antes da disseminação da doença responsável por mais 392 mil óbitos no Brasil até hoje.

Apesar das limitações, o governo Crescendo Com Seu Povo leva serviços até os moradores, entre eles os que são de responsabilidade da SEMDSH.

A equipe multidisciplinar SCFV aproveitou o espaço aberto da escola municipal para compartilhar mensagens de autoestima para as mulheres que também praticaram atividades físicas, ganharam prêmios sorteados por meio de dinâmica que enaltece virtudes pessoais e ainda um lanche, enquanto a equipe técnica atualizava o cadastro do SCFV.

O trabalho desenvolvido nesta terça, 27, foi organizado por Joice Cristina Ferreira (Coordenadora do SCFV) e contou com a participação da psicóloga Sheila Maria Lima, do professor de Educação Física Cláudio Muniz, da assistente administrativa Maria Lúcia Rodrigues, da monitora Marta Francelino Peixoto e das merendeiras Edvânia Ananias dos Santos e Jussara Ferreira da Silva.

Texto e fotos Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP