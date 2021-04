Moral de Douglas cai de vez e Bahia atravessa eixo Sul-Sudeste por Ivan, da Ponte; multa do goleiro é de R$ 20 milhões

Já faz um bom tempo que a torcida do Bahia vem reclamando do sistema defensivo do time em campo. Desde o último Campeonato Brasileiro, em que o setor levou 59 gols, a terceira pior defesa do torneio.

>

�� Sorteio da Sul-Americana põe Esquadrão no Grupo B junto com Independiente-ARG, Guabirá-BOL e o vencedor do duelo uruguaio Montevideo City x Fénix. A 1ª rodada está prevista para 21/4 e a 6ª e última em 26/5. Só o campeão de cada chave avança #BBMP pic.twitter.com/AEOb34qtqu — Esporte Clube Bahia (@ECBahia)

April 9, 2021





Neste começo de 2021, o miolo de beques já falhou feio na Copa do Nordeste, o que fez a diretoria ir atrás de reforços no mercado. Luiz Otávio e Germán Conti chegaram e devem subir a concorrência, enquanto que Juninho, em baixa, tem grandes chances de ser negociado.

Só que na meta a cobrança também é grande sobre Douglas Friedrich. Após suas falhas recentes, o Bahia saiu em busca de mais um goleiro para compor o elenco. O principal nome visado pela diretoria do Esquadrão de Aço é o de Ivan, da Ponte Preta, informam os colegas Bruno Andrade, do UOL Esporte, e Ulisses Gama, do portal Bahia Notícias.

Ivan operou punho em outubro e vem se recuperando em 2021 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



Com 24 anos de idade, Ivan ganhou destaque no clube de Campinas e suas boas atuações o levaram à Seleção Brasileira em 2019 e em 2020. Ele também vestiu a amarelinha na categoria sub-23 e conquistou o Torneio de Toulon.

O camisa 1 da Macaca está na final de recuperação de uma lesão ligamentar no punho direito e não joga desde outubro do ano passado. Ele já esteve na mira de clubes do eixo Sul-Sudeste, como Grêmio, Palmeiras, Corinthians e Flamengo.

Douglas perdeu moral com Dado Cavalcanti e Bahia quer novo goleiro no mercado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Em 2020, até o poderoso Barcelona andou consultado a situação do jovem arqueiro, grande nome para ser titular nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em agosto. Sua multa rescisória hoje gira em torno dos R$ 20 milhões, porém a diretoria da Ponte considera o jogador “negociável” a depender da oferta que chegar a Campinas.