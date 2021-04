Morato entorta Filipe Luís, tira onda “à la” Edmundo e levanta torcida do Vasco contra o Flamengo; vídeo de golaço quebra redes sociais

A situação do Vasco para o clássico contra o Flamengo nesta quinta-feira (15) era clara: uma derrota no Maracanã eliminaria a equipe de Marcelo Cabo da competição estadual. Somente um triunfo deixaria o Cruz-Maltino com chances de classificação para as semifinais. E não é que a pressão fez bem?

Com uma proposta extremamente organizada, o Vasco de Marcelo Cabo surpreendeu aos mais céticos e aplicou impiedosos 3 a 1 no maior rival, que jogou com o time praticamente completo – com Filipe Luís, Gerson, Diego, Éverton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Os gols do Gigante da Colina foram marcados por Léo Matos, Germán Cano e o maestro Morato, que foi um dos melhores da atuação magistral no Maracanã. O camisa 10 fez um golaço – o terceiro tento – ao “entortar” Filipe Luís na marcação e chutar no contrapé de Diego Alves.

Na comemoração, Morato fez ainda mais a festa da torcida cruz-maltina ao relembrar Edmundo em um dos momentos áureos com a camisa do Vasco nos anos 1990.