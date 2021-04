Morato se empolga com Vasco e manda recado para torcida: “Me sinto privilegiado por estar aqui”

O Vasco ainda tenta se encontrar na temporada, mas o time já dá indícios que pode ser mais forte e confiante para conseguir o principal objetivo do ano: voltar à elite do futebol nacional no final do ano. Alguns jogadores começam a demonstrar que podem ser bastante úteis durante os jogos, principalmente quando o time joga no contra-ataque.









Um dos reforços contratados nessa temporada que chamou mais atenção nesse semestre é Morato. O atleta chegou após muita especulação e veio para fazer a diferença na equipe do Cruz-Maltino. Após a vitória em cima do Tombense, pela Copa do Brasil, o meia-atacante demonstrou muita felicidade por estar jogando pelo clube carioca.

“Quero agradecer essa galera que tem me recebido bem. Jogadores, comissão técnica, é o primeiro passo. Vinha de tempo inativo, então, foi um bom começo, com vitória e classificação. É uma sensação indescritível. Quantas pessoas já não vestiram a camisa do Vasco? Me sinto privilegiado por estar aqui”, disse.

Morato também disse que gosta de atuar pelo lado direito do ataque e ressaltou que onde se sente bem para fazer o que sabe de melhor: infiltração. A qualidade técnica do meia-atacante chama atenção e empolga a torcida do Vasco.

“Gosto de jogar do lado direito, acho que é onde melhor consigo ter o jogo curto, a infiltração. Ainda falta de ritmo, só com o tempo eu consigo desempenhar o meu melhor futebol”, explicou.