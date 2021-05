Morínigo agrega mais dois nomes para o leque de opções para enfrentar o FC Cascavel

O Coritiba se prepara para enfrentar o FC Cascavel na próxima segunda-feira (3), pelo Campeonato Paranaense. Para o confronto, o técnico Gustavo Morínigo poderá contar com dois jogadores que devem ficar à disposição para serem relacionados: o volante Jhony Douglas e o meia Mattheus Oliveira, que já realiza treinamentos. A informação é do Globoesporte.com.









Por outro lado, o Coxa provavelmente terá as ausências de Luiz Henrique, Valdeci e Robinho, que ainda realizam treinamentos específicos visando suas respectivas recuperações. Entretanto, os treinamentos realizados por Morínigo com a equipe, indicam que a equipe que deve ser escalada para o confronto será a esma que aplicou a goleada de 5 a 0 diante do Paraná Clube.

O Coxa tem 13 pontos no Campeonato Paranaense, Além do FC Cascavel e do Athletico, o Coritiba ainda tem os seguintes compromissos: Londrina (fora), Cianorte (casa) e Rio Branco-PR (fora), todos pela primeira etapa do Estadual. Os oito melhores avançam. O primeiro enfrenta o oitavo. O segundo encara o sétimo. E assim por diante.

Atle-Tiba confirmado! ����⚽ A Federação Paranaense de Futebol homologou a data da partida entre Athletico x Coritiba, válida pela 7ª rodada do estadual, para quinta-feira (06), às 17:40, na Arena da Baixada. O clássico terá transmissão pela TV Coxa Prime! ��#CoxaSempre pic.twitter.com/Ord223RLRD — Coritiba (@Coritiba)

Contudo, o Coritiba que enfrenta o FC Cascavel no estádio Couto Pereira deve ir a campo com a provável escalação: Wilson; Igor, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Willian Farias e Val; Waguininho, Rafinha, Igor Paixão e Léo Gamalho.