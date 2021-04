Morínigo aponta retranca como determinante para o empate diante do Azuris mas aprova postura do Coxa: “jogou como tinha que jogar”

Na última quarta-feira (21), o Coritiba enfrentou o Azuriz em jogo adiado da quarta rodada do Campeonato Paranaense. O Coxa ficou apenas no empate com a equipe de Marmeleiro, igualdade que veio apenas na segunda etapa da partida disputada no Couto Pereira, já que o Azuriz abriu o marcador no final da primeira etapa.









Após a partida, o técnico do Alviverde, Gustavo Morínigo , apontou o fator principal do resultado: “Me parece que o adversário teve um estilo de jogo que não nos permitiu atacar, ficaram fechados. Hoje foi difícil, mas a equipe jogou como tinha que jogar”, justificou.

O duelo diante do Azuriz foi completamente diferente da partida contra o Toledo, em rodada que antecedeu a partida de quarta-feira, pois o Coxa aplicou uma goleada de 5 a1 sobre o TEC, já contra a Gralha, não encontrou os mesmos espaços. Chegar na meta adversária foi difícil tarefa e passou certo sufoco para empatar com gol de Léo Gamalho.

O Coxa até propôs o jogo, mantendo a bola no campo de ataque a maior parte do segundo tempo: “Nós temos um estilo organizado e tentamos entrar pelo meio e por todos os lados. Hoje foi mais difícil, porque o adversário estava defendendo com praticamente todos. A equipe jogou da maneira que tinha que jogar, tentamos pelos lados, com cruzamento e bola parada. Tivemos chances que pararam na trave também”, declarou Morínigo.

No próximo sábado (24) o Coxa tem clássico pela frente, quando enfrenta o Paraná Clube, no Couto Pereira. O Alviverde está na quarta colocação do Paranaense, soma dez pontos na tabela, com uma campanha de três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.