Morre Juan Joya Borja, conhecido pelo meme da ‘risadinha’

Morreu aos 65 anos, nesta quarta-feira (28), em Sevilha, na Espanha, Juan Joya Borja, que ficou conhecido pelo meme da “risadinha”. Desde 2020, o idoso estava internado para tratar de uma doença não informada, que acabou acarretando na amputação de uma perna e em sua morte nesta semana.

Conhecido na Espanha como “El Risitas”, Borja era ator e humorista e explodiu na internet devido a sua risada ofegante e aguda. Ele participava de programas espanhóis como “El Vagamundo” e “Ratones Coloraos”, onde contava histórias de sua vida de maneira bem-humorada.

Borja brincava principalmente com as situações engraçadas que lhe ocorreram nos diversos empregos que teve antes de ir para o mundo da comédia. No vídeo que viralizou e transformou sua risada conhecida no mundo todo, ele contava ao apresentador Jesús Quintero como foi trabalhar em um restaurante na praia.

O humorista lembrou quando uma vez precisou lavar 20 panelas com a água do mar, já que elas estavam com bastante mofo e o sal da água tiraria parte da sujeira. Ele amarrou as panelas em um pau e as deixou durante à noite no local, enquanto a maré estava baixa.

“Risitas, fez o que eu te mandei? Estão lá, chefe. Bom, vá dormir que amanhã te acordo às 8 da manhã para pegar as panelas. Eu fui dormir e no dia seguinte abri o restaurante para servir arroz. Às 2 da tarde o cozinheiro me pediu para buscar as panelas. Quando cheguei na praia, a maré havia subido. Jesús, a maré subiu e eu só encontrei uma panela”, contou dando sua famosa risada e virando história na internet.

Outras versões

A despeito da versão oficial do meme, usuários da internet criaram centenas de versões diferentes do vídeo que explicariam o riso descontrolado de Borja. As brincadeiras com marcas famosas foram as que mais viralizaram durante a última decada.

Uma dessas versões mais famosas foi feita para brincar com a Apple, em 2015. No vídeo, Risitas aparece contando sobre um suposto engenheiro da Maçã falando sobre o novo Macbook Pro. Em outra produção, o engenheiro da Apple foi trocado por técnicos da Nvidia, brincando com a configuração da RTX 3000 Series e 2080 Ti.