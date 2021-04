Morre o jornalista Bernardino Souto Maior

O jornalista Bernardino Souto Maior, um dos decanos do jornalismo alagoano, é mais uma vítima fatal da Covid-19. Ele faleceu neste domingo (11), na UTI do Hospital Unimed de Fortaleza (CE), onde estava internado há cerca de um mês.

O boletim médico divulgado ontem pela família relatava que o jornalista estava no 27º dia de ventilação mecânica e havia entrado em curva descendente, não tolerando hemodiálise, com pulmões bastante comprometidos e sem conseguir manter a saturação, mesmo com 100% de suporte ventilatório.

A neta do jornalista escreveu no blog de Bernardino sobre a morte do avô:

É com muito pesar que informamos que acaba de falecer o Jornalista Chefe desse blog, Bernardino Souto Maior.

Meus avôs sempre estiveram presentes nos melhores e piores momentos de minha vida. Eles souberam ser meus pais quando precisei, e ao mesmo tempo meus avós, daqueles bem babões.

Quem conheceu meu avô, via o orgulho de ser quem é (como profissional) e do que tem de mais precioso, sua família. Do amor que ele tinha por sua parceira, minha vó, pelos filhos, pelos netos, bisnetos então, nem se fala.

Por falar em bisneto, que amor lindo, que ligação essa do Bernardo com o vô Beto dele. Com certeza, vai muito além do explicável. Que sorte a do Bernardo!

A perda de alguém que nos é significativo representa um acontecimento de vida potencialmente desestruturante. Por mais que a morte seja um destino inevitável, é a verdade; um tema doloroso na nossa sociedade.

Foram 36 dias de muita luta, de desgaste emocional, mas também de muita união, de muita oração, pela sua saúde, pela sua recuperação. Mas nem sempre os planos de Deus coincidem com os nossos.

O covid venceu essa batalha, e você se foi. Mas não antes de lutar como o guerreiro que sempre foi. A nossa ligação jamais será cortada, eu serei sempre sua Kaka e você pra sempre o meu Voinho. Na confiança que Deus sabe de todas as coisas, até breve, meu amor, Eu te amo, muito!

Aos amigos, agradeço por todas as orações e energia positiva dedicadas a meu avô.

Ana Karolina Souto Maior

Bernardino tem um blog na internet, que continuou sendo mantido por familiares durante sua internação