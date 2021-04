Mortal Kombat: filme pode ter mais quatro sequências

O ator Joe Taslim, que interpreta Sub-Zero, o vilão icônico do novo filme de Mortal Kombat, revelou que assinou contrato para mais quatro sequências. O que indica que, sim, o filme pode ganhar mais sequências do que imaginávamos!

Em uma entrevista ao site Variety para o podcast Just for Variety, o ator e artista marcial indonésio revelou que assinou contrato para mais quatro sequências de Mortal Kombat como Sub-Zero. Isso é, caso a Warner Bros. decida continuar com a franquia. O ator disse: “Se este for bem-sucedido, talvez façamos mais”.

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Mortal Kombat: mais detalhes sobre o novo filme da franquia

O próximo Mortal Kombat serve como um reboot da franquia baseada na popular série de games, que gerou dois filmes live-action nos anos 1990. Embora o primeiro deles tenha sido um sucesso de bilheteria, os longas não conseguiram quebrar a “maldição dos videogames”, que se refere ao histórico pobre de Hollywood para adaptações de jogos, que são, em sua maioria, fracassos comerciais e críticos.

No entanto, a Warner Bros. parece confiante de que o próximo Mortal Kombat, dirigido por Simon McQuoid, reverterá essa maldição, e preparou o elenco para potenciais sequências.

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

De qualquer forma, Taslim, que estreou no sucesso de ação indonésio de 2011, The Raid, e apareceu em papéis memoráveis em Velozes e Furiosos 6 e Star Trek: Sem Fronteiras, está disposto a se manter fiel à franquia. Em sua entrevista, ele falou sobre a longa relação que tem com os videogames, na qual, aos 12 anos, começou a ir na casa de um amigo todos os dias para jogar junto com várias outras crianças.

Mortal Kombat está programado para ser lançado nos cinemas e no HBO Max hoje, 23 de abril de 2021. Não deixe de conferir!