Mortal Kombat Mobile comemora aniversário adicionando Rain ao jogo

Mortal Kombat Mobile, game da franquia para iOS e Android, comemora seu sexto aniversário. E como parte das celebrações, o jogo ganhará uma série de novidades, começando pela inclusão do personagem Rain da versão de Mortal Kombat 11. O lutador já está disponível como um lutador diamante.

Rain é um dos personagens mais procurados pela comunidade de jogadores. O lutador conta com ataques mortais da sua Ira Trovejante, controle sobre a água e os relâmpagos. Ele começa cada partida com uma barra de Força e tem a chance de contra-atacar imediatamente os Ataques Básicos de seu oponente. Seu contra-ataque aplica um novo buff chamado “Soaked”, que deixa seus oponentes lentos e os torna suscetíveis a mais danos de Ataques Relâmpago causados por ele, seus companheiros de equipe e até mesmo Equipamentos.

Rain versão de Mortal Kombat 11 já está disponível para Mortal Kombat MobileFonte: Divulgação

Outra novidade do jogo é o Fatality oficial de Shang Tsung: o Shapeshifter’s Barrage. Usando seus poderes mágicos, o feiticeiro que rouba almas pode se transformar em Scorpion, Sub-Zero e Noob Saibot para causar estragos em seus inimigos. Em breve, o personagem também vai estrear seu Brutality de Mortal Kombat 11, Visceral Punt, através da nova Torre do Feiticeiro e Equipamentos. Para isso, os jogadores devem equipar MK11 Shang Tsung Diamante com o novo Soul Reaver’s King Kobra Belt, e o Soul Reaver’s Servant para fazer o crânio do oponente voar pelos ares. A nova Torre do Feiticeiro e Equipamentos estarão disponíveis em breve.

Shang Tsung terá novo Fatality em Mortal Kombat MobileFonte: Divulgação

O evento Relic Hunt também retornará, por tempo limitado, como parte da celebração do sexto aniversário do game. Ele ficará disponível de 5 a 12 de abril e permite aos jogadores lutarem através de uma série de torres com uma única missão: Shao Kahn livre. Relíquias aguardam no topo de cada torre contendo fragmentos do espírito de Shao Kahn escondidos pelos Deuses Anciões. Quando o número suficiente de fragmentos de espírito for ganho, o jogador desbloqueará uma carta de diamante de Shao Kahn que pode ser aumentado para Fusion X. E como um presente extra para os jogadores,

Por fim, Mortal Kombat Mobile também dará 50 almas grátis por dia durante uma semana inteira, a partir de 5 a 11 de abril.