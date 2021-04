Mortal Kombat: os 8 melhores fatalities do novo filme (spoilers)

ATENÇÃO, SPOILERS À FRENTE!

Dirigido por Simon McQuoid e produzido por James Wan, Mortal Kombat está reiniciando sua franquia cinematográfica. O primeiro filme foi lançado nessa sexta-feira (23) em alguns cinemas e também no streaming HBO Max — que deve chegar ao Brasil muito em breve.

Contudo, vale lembrar que os videogames da franquia sempre foram conhecidos pela violência explícita com a qual os jogadores se deparavam após executarem seus respectivos movimentos finais em seus oponentes. Dessa forma, a nova produção também está recheada de fatalities impressionantes!

A partir dessa lista, confira os 8 melhores fatalities do novo filme de Mortal Kombat!

8. Kano

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Interpretado por Josh Lawson, Kano prova ser tão letal quanto o resto dos campeões do reino de Earthrealm, marcando o primeiro e verdadeiro fatality do filme. Enquanto Sonya (Jessica McNamee) informa Cole Young (Lewis Tan) sobre a natureza do torneio de artes marciais contra Outworld, Reptile ataca para assassinar os lutadores antes do início do torneio.

Para controlar seu oponente, Kano dá um soco em seu peito, arrancando seu coração. Inclusive, o movimento é inspirado diretamente no jogo original de 1992.

7. Kung Lao

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Enquanto os campeões de Earthrealm são em grande parte superados por seus oponentes de Outworld, Kung Lao (Max Huang) marca um fatality extremamente sangrento na monstruosa Nitara (Mel Jarnson) ao jogar seu chapéu laminado no chão. Com isso, ele a empurra contra a lâmina giratória e corta sua cabeça ao meio.

A inspiração vem de Mortal Kombat X, lançado em 2015. De alguma forma, esse é o fatality mais brutal de todos os vistos no filme.

6. Shang Tsung

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Após Kung Lao vencer Nitara, ele precisa pagar um preço alto. Shang Tsung (Chin Han) surge para afirmar seu domínio e suga a alma do corpo de Kung Lao, deixando-o como uma verdadeira casca seca. O feiticeiro ainda canta todas as vitórias possíveis, dizendo ainda que a alma do combatente é o seu triunfo.

5. Cole Young

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Enquanto Cole se esforça para descobrir se ele está realmente qualificado para se juntar aos outros campeões de Earthrealm, algo inesperado acontece. Quando o Príncipe Goro (dublado por Angus Sampson) ameaça a família de Cole, os arcanos do lutador cobrem seu corpo com uma armadura natural, enquanto ele ganha lâminas saindo dos pulsos da armadura.

Cole consegue salvar sua família cortando uma das mãos de Goro e, em seguida, apunhalando-o no olho. O monstro acaba morrendo instantaneamente.

4. Jax Briggs

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

O personagem de Mehcad Brooks perde seus braços para Sub-Zero (Joe Taslim) no início do filme, mas acaba ganhando próteses incrivelmente potentes quando é resgatado pelos monges Shaolin.

De volta à ativa, Jax rapidamente se envolve em uma briga com o famoso General Reiko (Nathan Jones). Durante a batalha, muito sangue é visto, já que com um simples golpe, Jax Briggs consegue esmagar sua cabeça.

3. Liu Kang

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Enquanto Liu Kang (Ludi Lin) luta para acompanhar Kabal (Daniel Nelson) em sua primeira batalha, o artista marcial está mais do que pronto para enfrentá-lo novamente em sua revanche. Com isso, o personagem se transforma em dragão de fogo para morder seu oponente. O fatality vem logo em seguida com um golpe repleto de fogo.

2. Sonya Blade

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Embora seja a última lutadora a despertar seus arcanos no filme, ela compensa toda a espera com seus incríveis fatalities. A rivalidade da personagem com Kano atinge seu ápice depois que ele trai os campeões de Earthrealm para Outworld, resultando na quadratura dos dois na casa de Sonya.

Depois de uma luta intensa e um tanto quanto claustrofóbica, Sonya mata Kano apunhalando-o no olho com a ponta pontiaguda de um gnomo de jardim. Com isso, ela herda sua marca de dragão e domina seus arcanos.

1. Scorpion

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Scorpion (Hiroyuki Sanada) retorna das profundezas do Inferno para finalmente reivindicar sua vingança contra Sub-Zero. E como seu oponente desencadeia todos os tipos de ataques de gelo para manter uma vantagem sobre seu rival, Scorpion agora tem alguns truques elementares próprios.

O fatality de Scorpion vem logo em seguida, com a derrota de Sub-Zero sendo uma das mais aguardadas até aquele ponto. Com isso, Hanzo Hasashi — seu verdadeiro nome — remove a máscara que cobria seu rosto para revelar o que aprendeu durante sua estadia no Inferno. Então, o personagem queima Sub-Zero de um jeito surpreendente.