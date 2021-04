Mortal Kombat: roteirista explica planos para sequência do filme

Mortal Kombat é um sucesso no mundo dos jogos desde 1992, ano de seu lançamento, mas as adaptações do universo costumam sofrer críticas severas – até agora. Os dois primeiros filmes baseados no jogo foram lançados no final da década de 1990 e conseguiram um bom retorno financeiro, mas a crítica especializada não teceu elogios às produções.

Em 2021, uma nova adaptação foi lançada pela Warner Bros. no HBO Max, serviço de streaming da HBO, e tem tido um retorno positivo do público, principalmente por manter o mesmo nível de violência dos jogos. Greg Russo, coroteirista de Mortal Kombat, revelou que a história foi pensada para não apenas um único filme, mas, sim, para uma trilogia completa.

Será que os planos vão se concretizar? Confira detalhes do que pode vir aí!

(Fonte: Warner Bros/Divulgação)Fonte: Warner

Planos futuros para a trilogia Mortal Kombat

Para Russo, o primeiro filme de Mortal Kombat serve como o momento em que as coisas são apresentadas: os personagens principais, o histórico familiar deles, poderes adquiridos e o universo como um todo, incluindo o Torneio, algo tão presente na fala dos personagens.

A sequência, inclusive, seria seguindo uma ideia progressiva em que o segundo filme mostraria o Torneio em si e, o terceiro, fechando a trilogia, mostraria o universo de Mortal Kombat após a vitória de um dos reinos e os efeitos nos times.

No entanto, como o próprio Russo comentou em entrevista ao Collider, apesar de seus planos para uma trilogia, ele precisou pensar no primeiro filme de Mortal Kombat como algo isolado. Assim, caso a sequência não seja confirmada, o espectador ainda ganhará uma ótima produção por si só.

No Brasil, o novo filme de Mortal Kombat estreia no dia 13 de maio nos cinemas.