Mortal Kombat: tudo que você precisa saber antes de ver o filme

Desde que foi anunciado, o novo filme de Mortal Kombat tem levantado altas expectativas e finalmente chegou o momento em que o filme está disponível para ser assistido! Apesar de grande parte das pessoas já ter ouvido falar em Mortal Kombat alguma vez na vida, muitas delas não conhecem, de fato, a história e os personagens.

Para esse grupo de pessoas, nós preparamos um guia com as principais informações sobre o universo de Mortal Kombat que podem ser úteis antes de você ver o filme. Com isso, você conseguirá aproveitar melhor a produção sem ficar perdido nos personagens e na história. Confira!

Personagens principais de Mortal Kombat

Entre os principais nomes da franquia, é importante dividir dois grupos: o primeiro é o da Terra e concentra personagens como Liu Kang, Kung Lao, Jax Briggs, Sonya Blade, Kano e Cole Young, sendo este último uma adição direta ao filme, ou seja, ele não está nos jogos.

O segundo grupo é composto pelos personagens de Outworld, uma espécie de reino à parte, e inclui Mileena, Kabal, Reiko, Goro e os mais conhecidos do público: Scorpion, de uniforme amarelo e capaz de manejar correntes, e Sub-Zero, que usa traje azul e solta gelo pelas mãos.

(Fonte: Warner Bros/Divulgação)

O que significa o “Fatality” em Mortal Kombat

“Fatality” representa o último golpe dado em um inimigo que foi derrotado durante a batalha. Nos jogos, esse momento acontece apenas após um mesmo jogador vencer dois rounds seguidos, sendo necessário (ou não) finalizar a partida com um “Fatality”.

No começo da franquia, os golpes de finalização eram simples, mas com o passar dos anos começaram a ficar cada vez mais complexos e violentos. No filme de Mortal Kombat, alguns golpes clássicos foram reproduzidos e a equipe não reduziu em nada a violência dos fatalities.

(Fonte: Warner Bros/Divulgação)

É preciso ter jogado Mortal Kombat para entender o filme?

Não! A franquia de jogos ajuda a ter uma noção bem melhor de Mortal Kombat, claro, mas não é necessário.

Para quem nunca jogou e quer entender a história de forma resumida, Mortal Kombat basicamente se trata de um torneio entre campeões diversos que lutam em trajes incríveis e proporcionam lutas lindas (e bem sangrentas) de se ver.

Conhecer os jogos ajuda a ter uma noção de algumas referências feitas, como golpes específicos do game e bordões clássicos, mas você pode assistir tranquilamente o filme de Mortal Kombat e aproveitar igualmente!

(Fonte: Warner Bros/Divulgação)

Entenda o torneio que aparece em Mortal Kombat

Só para deixar esse ponto central da história de Mortal Kombat melhor desenvolvida, vamos explicar um pouco mais a fundo a questão do torneio.

Ele foi criado pelos Deuses Antigos como uma forma de manter a ordem entre os vários reinos espalhados, como é o caso da Terra e de Outworld, como já mencionamos.

A regra principal é que nenhum reino pode invadir o outro até que obtenha dez vitórias seguidas sobre o reino que deseja conquistar, e isso leva bastante tempo pois os torneios possuem um limbo temporal a cada edição.

Os torneios ocorrem para organizar, de maneira sangrenta, as guerras que ocorrem entre os reinos.

(Fonte: Warner Bros/Divulgação)

Preciso ver os antigos filmes de Mortal Kombat antes de ver o novo?

Também não! Existem algumas adaptações de Mortal Kombat, mas elas, além de não serem necessárias para entender a história do reboot, são consideradas produções não tão boas.

O filme de 1997, especificamente, é tido como uma das piores adaptações do mundo dos jogos. Sempre que você se deparar com Mortal Kombat: Annihilation, recomendamos que passe longe para evitar qualquer decepção. Ou assista e tire suas próprias conclusões.

No entanto, caso você esteja em busca de alguma produção que expanda um pouco a história para além do filme de 2021, a principal recomendação é Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, uma animação que conta a história de Scorpion e Sub-Zero de uma maneira intensa e interessante.

Mas, como já dissemos, não é necessário ver nada antes. Assistir apenas a adaptação de 2021 é suficiente para entrar na história.

Com tudo isso, você estará pronto para assistir o novo filme de Mortal Kombat e conseguir captar alguns detalhes menores que poderiam passar despercebidos caso você não se atentasse.