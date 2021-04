Mortal Kombat: vídeo de bastidores mostra Reiko no filme

A Warner lançou recentemente um novo vídeo de bastidores de Mortal Kombat apresentando o elenco do filme e trazendo novas imagens do live-action. No entanto, a companhia não fez tanto alarde sobre um personagem que ainda não havia ganhado destaque em materiais de divulgação: o lutador Reiko.

Segundo ressalta o Game Informer, o vídeo mostra pela primeira vez uma visão detalhada do personagem, que será interpretado por Nathan Jones no longa-metragem. Conhecido por fazer parte da WWE em 2002, o ator e ex-lutador já participou de filmes como o premiado Mad Max: Estrada da Fúria e Quebrando Regras 3: Não Se Rendam.

Reiko aparece no novo vídeo de bastidores em dois breves momentos. Enquanto o primeiro flash, que pode ser visto aos 1:36 da produção, mostra o personagem usando sua marreta rapidamente, outro take exibe o visual do lutador com sua arma, aos 2:16.

O vídeo mostra que o personagem não trará a icônica pintura de rosto que aparece nos games. No entanto, o visual do lutador ainda inclui uma armadura robusta e uma grande marreta como arma.

Luta contra Jax

Apesar de o vídeo de bastidores dar um destaque maior para Reiko, o personagem também aparece rapidamente no primeiro trailer de Mortal Kombat, lançado em fevereiro. O lutador pode ser visto em uma cena de briga em que Jax utiliza seus braços mecânicos, o que pode ser um mal sinal para o general do submundo.

Reiko vai lutar com Jax no filme de Mortal KombatFonte: Warner/Divulgação

A aparição no filme pode ser um dos grandes momentos de destaque para a carreira de Reiko na franquia de luta. O personagem foi introduzido em Mortal Kombat 4 como um dos soldados de Shinnok e que servem fielmente Shao Kahn em Outworld.

Até hoje, Reiko sempre teve um papel secundário na franquia de games, apesar de trazer um visual imponente e uma marreta, assim como Shao Kahn. Enquanto o personagem já ganhou espaço em alguns quadrinhos de Mortal Kombat, o filme pode finalmente trazer uma luz para o lutador dentro do universo da saga.

O filme de Mortal Kombat será lançado globalmente em 23 de abril nos cinemas e também na plataforma de streaming de vídeo HBO Max. A estreia do longa-metragem nas telonas do Brasil acontece com um pouco de atraso e está marcada para 13 de maio.