‘Mortas’, Alexia e Kyra enfrentam terror ao ‘ressuscitar’ · .

Alexia/Josimara (Deborah Secco) e Kyra/Cleyde (Vitória Strada) vão colocar em ação o plano de se infiltrarem na família uma da outra em Salve-se Quem Puder. A atriz vai conseguir um emprego como secretária na empresa de Rafael (Bruno Ferrari), e a decoradora virará babá dos filhos de Alan (Thiago Fragoso). No entanto, as mocinhas da novela das sete enfrentarão momentos de terror ao “ressuscitarem” das falsas mortes.

A ruiva chegará na Labrador Digital e anunciará para o empreendedor que quer falar com ele sobre Kyra. “Você disse que veio da parte da minha noiva? Se isso é uma brincadeira, é de péssimo gosto”, se indignará o rapaz. “Não, não. Desculpa, eu imagino que você deva estar muito abalado. Eu soube da tragédia que se abateu sob a minha amiga, tadinha”, dirá a irmã de Petra (Bruna Guerin).

A atriz, então, vai explicar que era conhecida de longa data da decoradora e afirmará que tem um áudio da jovem para confirmar a relação de amizade entre elas. Rafael vai se emocionar ao ouvir a voz da noiva na mensagem.

“Minha Kyra. É como se ela ainda tivesse viva. Obrigado. Fiquei assustado quando você disse que vinha de parte dela. Mas, no fim, você só alegrou meu dia. Então, minha noiva queria que você fosse minha secretária, é isso?”, questionará ele. A personagem de Deborah Secco confirmará e vai conseguir o cargo na empresa.

No entanto, o que Alexia nem imagina é que trabalhar na Labrador a colocará frente a frente com Renzo (Rafael Cardoso). O bandido bonzinho vai virar sócio de Rafael para salvar a empresa da falência. A ruiva vai se desesperar ao saber que o antigo crush será seu patrão.

Monstros dentuços

Kyra também passará por um perrengue ao bater à porta de Alan para pedir emprego. A decoradora apresentará uma carta de recomendação da neta de Ignácio (Otávio Augusto) e vai se oferecer para ser babá de Queen (Alice Palmar) e Mosquito (Ygor Marçal).

Enquanto conversa com o advogado na sala, a protagonista se assustará ao ver os ratos de estimação das crianças e pulará no colo do personagem de Thiago Fragoso. “Desculpa, é que eu tenho horror a bicho. Mostraram os dentinhos pra mim”, dirá ela. O rapaz assegurará que os animais são mansos.

“Parecem famintos. Eles tomaram a vacina pra raiva? Ai meu Deus, alguém chama a vigilância sanitária, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil… Alguém faz alguma coisa, tem que levar eles pro zoológico”, vai se desesperar Kyra. O bonitão dará uma bronca nos filhos e afirmará que eles não devem deixar os bichinhos soltos na sala.

“Quer dizer que a Madonna e o Justin Bieber são esses monstrinhos?”, questionará Kyra. Os pestinhas não gostarão nada da forma como a nova babá vai se referir aos ratos e prometerão tocar o terror na jovem.

Já Luna/Fiona (Juliana Paiva) decidirá ir atrás de Helena (Flávia Alessandra) no Empório Delícia. A mexicana ficará arrasada quando a mãe não a reconhecer. Mesmo assim, ela não desanimará e continuará com o seu plano para descobrir o motivo da loira ter a abandonado no passado.

As cenas com as trapalhadas das protagonistas irão ao ar a partir desta segunda-feira (5).

Com medo, Kyra/Cleyde pula no colo do patrão

Resumo dos Capítulos

Segunda, 5/4 (Capítulo 13)

Luna/Fiona aproveita a distração do segurança e entra no Empório Delícia. Rafael percebe que suas manias voltaram. Mário agradece o apoio de Juan. Graziela nota a felicidade de Petra por ganhar o papel que era de Alexia. Luna fica mexida ao ver Helena e acaba desmaiando. Alexia/Josimara e Zezinho se beijam.

Helena conta a Téo sobre a menina que entrou no Empório à sua procura. Luna/Fiona fica sabendo por Vicky que Helena ama os enteados e conclui que a mãe a esqueceu. Alexia não gosta de ver Zezinho conversando com Bel, a filha de Edgar. Alexia entrega a carta de recomendação para Kyra trabalhar na casa de Alan e Ignácio. Kyra/Cleyde se apresenta a Alan como amiga de Alexia.

Terça, 6/4 (Capítulo 14)

Alan hesita em contratar Kyra/Cleyde. Dionice pensa em contar à família de Bia que ela voltou a treinar. Alexia fica chocada ao saber que Petra ficou com seu papel na novela. Renzo afirma a Lúcia que irá doar o dinheiro que ganhou ilegalmente.

Téo não aceita a cópia da correntinha que Helena lhe dá, e explica que a joia o faz lembrar da moça que ele não conseguiu salvar no furacão. Alexia não gosta do interesse de Bel por Zezinho. Luna/Fiona pede um emprego para Vicky no Empório Delícia.

Quarta, 7/4 (Capítulo 15)

Hugo lembra a Helena que ninguém pode saber o que ela fez no México. Ermelinda incentiva Zezinho a se aproximar de Bel. Baggio contrata Luna/Fiona como garçonete do Empório. Graziela aconselha Alan sobre a contratação de Kyra/Cleyde.

Rafael marca um encontro com Renzo. Juan tenta convencer Mário a não vender a casa, depois que ela for reconstruída. Luna mente para Zezinho e Ermelinda sobre seu novo emprego. Rafael fica surpreso quando Alexia/Josimara se apresenta na empresa, dizendo que veio por indicação de Kyra.

Quinta, 8/4 (Capítulo 16)

Rafael se emociona quando Alexia/Josimara reproduz o áudio gravado por Kyra. Juan convence Mário a participar do concurso de culinária promovido por Martinez. Alexia assiste à entrevista de Petra e fica revoltada com o depoimento da irmã.

Tammy tenta convencer Bia a se afastar de Tarantino. Alexia garante a Kyra que Rafael continua apaixonado por ela. Gabi beija Juan, que não corresponde. Luna/Fiona lembra de Téo. Dionice incentiva Bia a namorar Tarantino. Dominique elogia Renzo por seu trabalho. Alan apresenta Kyra/Cleyde, a nova babá das crianças, para Petra.

Sexta, 9/4 (Capítulo 17)

Kyra/Cleyde fica tensa com a desconfiança de Petra sobre ela. Mário comenta com Juan que não compreende o motivo de Helena ter abandonado Luna. Kyra/Cleyde conta a Ignácio que conversou com Alexia sobre o anel da sorte que ele deu à neta. Ignácio pede a Alan que contrate Kyra/Cleyde, para a surpresa de Petra.

Téo descobre os riscos que corre se fizer a cirurgia e fica furioso com sua família por ter omitido a verdade. Ao atravessar a rua com Zezinho, Alexia vê Renzo em São Paulo. Luna/Fiona acode Téo, ao vê-lo cair da escada do Empório.

Sábado, 10/4 (Capítulo 18)

Luna/Fiona presta socorro a Téo. Téo não se recorda de Luna como a jovem que ele salvou durante a passagem do furacão. Alexia/Josimara finge passar mal na rua e Renzo se oferece para levá-la ao hospital com Zezinho. Téo agradece a Luna/Fiona por salvar sua vida.

Luna conta a Kyra que encontrou o seu anjo salvador. Téo discute com Úrsula. Bel diz a Edgar que está gostando de Zezinho. Zezinho sente ciúmes de Alexia/Josimara. Rafael comenta com Renzo que está tendo prejuízo com a Labrador. Bia evita Tarantino. Alexia pede ajuda às amigas para investigar Renzo.

