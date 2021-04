Mosaic atualiza quadro com novas oportunidades de Emprego

A Mosaic Fertilizantes é uma das maiores empresas em produção e comercialização de fosfato e potássio combinados. Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a empresa anuncia novas vagas de emprego. Confira:

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Mosaic e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Mosaic