MotoGP: Haters causam afastamento de pilotos das redes sociais

Dois pilotos da MotoGP se afastaram das redes sociais por causa de ataques de haters. Jack Miller entregou o acesso dos seus perfis para um assistente, alegando precisar preservar sua saúde mental.

Além de Miller, Maverick Viñales excluiu sua conta no Twitter após o GP de Portugal. Segundo o site Grande Prêmio, não são somente os dois que sofrem ataques na internet, mas sim diversos esportistas e personalidades envolvidas com esportes.









No caso de Viñales e Miller, as críticas aumentaram após as performances abaixo das expectativas dos fãs. O australiano foi bem na pré-temporada, porém não está indo muito bem atualmente.

Maverick levou a primeira corrida do ano e teve bons resultados no GP de Doha, porém ficou em último ainda no começo da prova em Portimão. De acordo com o site Grande Prêmio, os ataques não vêm dos fãs dos pilotos, mas sim de pessoas que só querem atacar pessoas “acessíveis”.

O jornalista Franco Morbidelli sugeriu que as pessoas tentem transmitir seus pensamentos de formas diferentes: “Quando você tem uma grande visibilidade, com certeza, em algum momento, vai dividir opiniões. Então algumas pessoas vão pensar bem a seu respeito e outras vão pensar coisas ruins. É assim que é a vida”, declarou.

“Haters são normais”

Ele prosseguiu: “Às vezes, a entrega dessas coisas ruins pode ser dura, pode ser difícil. Algumas pessoas podem se machucar com a maneira como esse pensamento negativo é entregue”.

“Haters são normais nesse mundo. Acho que talvez devessem melhorar a maneira como entregam, não o pensamento deles, pois as pessoas dizem o que pensam. Não podem mudar o que pensar. Quando dizem, é o que estão pensando, então precisam dizer”, destacou.

Por fim, pediu empatia: “Talvez possam melhorar a maneira de manifestar isso, para que não machuque demais as pessoas para quem estão dizendo. Às vezes, nós esquecemos que grandes personagens, como um piloto de MotoGP pode ser, nós olhamos para eles apenas como grandes personagens, mas, no fim das contas, são pessoas, um ser humano normal, então podem se magoar”.