Motorola anuncia Moto G60 e G40 Fusion e novidades no mercado

A Motorola anunciou nesta terça-feira (20) dois novos modelos de smartphones da linha G: o Moto G60 e o Moto G40 Fusion.

A empresa entra na disputa dentro do mercado definitivamente.

Essas novidades foram divulgadas em um evento online realizado na Índia.

Ambos possuem uma boa performance e desempenham sem travar as atividades de navegação na internet e uso de redes sociais.

Ademais, os dois contam com processador Qualcomm Snapdragon 732G, com tela Full HD+ de 6,8 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz.

Os dois modelos têm um notch centralizado na parte superior da tela.

Motorola: quais as características gerais do Moto G60?

A Motorola trouxe novidades no que diz respeito às câmeras, pois o modelo Moto G60 é bem mais potente.

O smartphone possui três câmeras:

A principal de 108 MP

A lente ultrawide de 8 MP

Sensor de profundidade de 2 MP

Por sua vez, a câmera frontal oferece 32 MP para selfies.

O Moto G40 Fusion conta também com uma lente principal de 64 MP e as mesmas configurações do G60 nas outras câmeras.

Desempenho

Os dois modelos rodam Android 11 e possuem duas versões de armazenamento.

Sendo uma de 4 GB de RAM e 64 GB de espaço interno e outra de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Além disso, é possível expandir a memória com um cartão MicroSD.

A bateria é de 6.000 mAh e conta com um ótimo suporte para carregamento rápido de 20W.

Preço no mercado

A questão do preço é um dos grandes destaques da empresa.

O Moto G60 já começa a ser vendido na Índia no dia 27 de abril por 17.999 rúpias (cerca de R$ 1.331, na conversão de hoje)

Ao passo que o Moto G40 Fusion por 15.999 rúpias (R$ 1.183).

Motorola Moto G10 e G30: quais são as principais diferenças entre os dois modelos?

A Motorola chegou trazendo aparelhos com um ótimo custo-benefício em relação aos modelos concorrentes.

Atualmente, ela continua sendo a linha mais vendida da empresa.

Além disso, possui total foco na inovação e desenvolvimento de tecnologias para modelos intermediários.

Assim sendo, a empresa anuncia o lançamento de seus dois novos modelos: Moto G10 e Moto G30, com recursos que valem a pena observar.

Confira.

Design do novos modelos

Os novos modelos da Motorola trazem na parte frontal uma borda inferior de tamanho bom e a câmera posicionada de forma discreta no centro da parte superior.

Dessa maneira, a parte traseira traz um conjunto de câmeras do lado esquerdo e o leitor de impressão digital bem centralizado.

No acabamento, existe uma diferença mais incisiva: o Moto G10 leva uma textura na parte traseira, e o Moto G30 é totalmente liso.

Tela

Os dois aparelhos possuem tela LCD de 6,5 polegadas, podendo trazer certa dificuldade de visualização em ambientes muito claros, como sob a luz do sol.

Ainda nesse sentido, O G10 possui uma taxa de atualização de 60 Hz.

Por outro lado, o G30 tem uma potente taxa de 90 Hz, trazendo maior clareza e fluidez na navegação para o usuário.

Processador e memória

Ao passo que o Moto G10 da Motorola chega com o processador Snapdragon 460, o Moto G30 traz o Snapdragon 662, um pouco mais avançado.

Ainda assim, alguns jogos podem exigir mais do processador e acabar resultando numa certa lentidão e travamento em alguns momentos da execução.

Todavia, isso se restringe a aplicativos mais pesados e com gráficos mais bem definidos.

Conclusão

Os dois modelos da Motorola são bem parecidos e interessantes para a demanda do mercado.

Ambos atendem bem as necessidades diárias para quem procura modelos intermediários.

Eles executam muito bem tarefas como navegação na internet, uso de redes sociais, registros fotográficos intermediários e gravações em full hd.