Mourão: governo errou ao interromper auxílio

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), admitiu que o governo cometeu erro na decisão de interromper o auxílio emergencial em dezembro do ano passado. O benefício, lançando para combater os impactos econômicos gerados pela pandemia da Covid-19, foi pago a autônomos, desempregados e famílias em condição de vulnerabilidade social.

“A gente tinha que ter uma comunicação mais eficiente, de modo que a população entendesse a gravidade dessa doença. Ao mesmo tempo, a curva da economia e a curva social, que foi a questão das linhas de crédito abertas, do auxílio emergencial que foi pago, ele deveria ter sido prolongado. Nós tínhamos que ter entendido que a pandemia iria prosseguir que não ia terminar em dezembro do ano passado, para que a gente conseguisse manter essas duas curvas na situação mais favorável possível”, disse Mourão, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Mesmo assim, o novo auxílio emergencial de 2021 sofreu cortes em número de beneficiários e valores.

O número de beneficiários do auxílio emergencial 2021 foi reduzido para 45,6 milhões de pessoas – número inferior aos quase 68 milhões de brasileiros que receberam o auxílio no ano passado. Com isso, o corte para este ano alcançou mais de 22 milhões de pessoas.

O valor também foi reduzido. Na primeira rodada os beneficiários receberam até R$1,2 mil. Agora, a parcela média é R$ 250 para os beneficiários. Sendo que mães chefes de família recebem 50% a mais em cima deste valor.

O benefício foi inclusive considerado com auxílio da fome pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O departamento afirmou que o valor nem cobre a cesta básica, que está em média R$ 445,90 a R$ 639,81 nas capitais brasileiras.

Mourão comenta sobre a conduta de Bolsonaro

Na entrevista Mourão afirmou que não faria críticas diretas ao presidente Bolsonaro, que junto com seus ministros promoveram diversas aglomerações durante o ano e andaram sem máscaras.

Ele chegou a ser questionado pelo jornalista sobre a postura do presidente e afirmou que ” a esse respeito eu falo intramuros”.

“Entendo a sua preocupação, a sua pergunta, mas você lembra que eu sou o vice-presidente do presidente Bolsonaro, né? Então, não compete a mim tecer esse tipo de crítica, que para mim é deslealdade. O que eu tenho que falar a esse respeito eu falo intramuros”, finalizou.