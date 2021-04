MP do Paraná questiona Federação sobre partida entre Coxa e Operário; Município havia informado que não atendia exigências para autorização

No último sábado (3), Coritiba enfrentou o Operário-PR pelo Campeonato Paranaense. Como a partida aconteceu sob permissão específica devido ao agravamento da pandemia, a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho do Paraná (MP), Margaret Matos de Carvalho, encaminhará questionamentos à Federação Paranaense de Futebol (FPF) se os jogos realizados no fim de semana cumpriam as recomendações determinadas na semana que antecedeu às partidas. Além do jogo do Coxa, também aconteceu o jogo entre FC Cascavel x Athletico. A informação é do Globoesporte.com.









Na última segunda-feira(29/03), o MP recomendou que o Paraná tivesse suas partidas de futebol suspensas, entretanto, concedeu permissão para que jogos fossem realizados em cidades que apresentassem uma autorização assinada pela autoridade sanitária local, além de um levantamento de que a taxa de retransmissão da cidade esteja abaixo de 1 por 14 dias.

O jogo entre Operário e Coritiba aconteceu em Ponta Grossa e a Procuradoria Geral do Município (PGM) enviou à FPF, documento em que apontava que a cidade não atendia as exigências. Tal documento informa que a cidade não possui a taxa de retransmissão dentro das metas estipuladas e também não apresentou autorização específica para o jogo.

A própria Federação do Paraná pediu que fosse encaminhado o documento. Entretanto, a PGM deixou na responsabilidade da FPF, a escolha entre promover ou não o jogo. Na sexta-feira(2), o presidente da FPF, Hélio Cury confirmou ao Globo Esporte que a partida aconteceria, o que foi cumprido.

Em relação ao jogo entre FC Cascavel x Athletico, que aconteceu no domingo, as atividades aconteceram pois foi encaminhado um documento com assinatura das autoridades municipais de saúde afirmando que a cidade de Cascavel possui taxa de retransmissão de 1,02.