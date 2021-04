MPF recruta estudantes das áreas de Informática e Biblioteconomia

Atenção estudantes do ensino superior! O Ministério Público Federal (MPF) anunciou recentemente a abertura das inscrições do processo seletivo de estágio para a unidade da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo), que tem sede no Rio de Janeiro.

As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino superior, matriculados em cursos da área de Informática e Biblioteconomia. Para concorrer às vagas, é importante, ainda, ter concluído, pelo menos, o 2º ano ou 4º semestre do curso superior, quando este tiver 10 ou mais semestres de duração, e o 3º semestre do curso superior, quando tiver menos de 10 semestres.

Há, ainda, chances para estudantes do ensino médio. Neste caso, além de estar regularmente matriculado em instituição conveniada, é preciso ter concluído o primeiro ano do ensino médio.

A seleção visa formar cadastro de reserva, sendo 10% das vagas reservadas às pessoas com deficiência, 10% a cotas para minorias étnicos-raciais e 30% para pessoas autodeclaradas negras. Os aprovados selecionados terão carga horária de 20 horas semanais e receberão bolsa-auxílio de R$850 (nível superior) e R$590 (nível médio), além de auxílio transporte de R$7 por dia e seguro contra acidentes pessoais.

Sobre o processo seletivo

Os interessados devem realizar uma pré-inscrição no site do processo seletivo até o dia 13 de abril. Em seguida, é indispensável o envio da documentação exigida, disponível no edital, para o e-mail [email protected] de forma digitalizada e legível (em formato PDF ou JPG).

A seleção será realizada por meio de uma prova online, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o próximo dia 22 de abril. Como o processo será 100% remoto, é necessário ter acesso a um computador, notebook, celular, tablet ou equivalente, com conexão estável de internet. É fundamental, ainda, que os candidatos tenham um endereço de e-mail válido tanto para realizar a inscrição quando para receber todas as comunicações relacionadas ao processo seletivo.

De acordo com o edital, o resultado inicial deve ser divulgado em 29 de abril, sendo o resultado final previsto para 4 de maio. O processo terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, prazo no qual os estudantes aprovados poderão ser convocados conforme demanda e necessidade.