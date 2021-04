MRV Engenharia tem 30 vagas de emprego em São Gonçalo

A MRV Engenharia divulgou a abertura de novas oportunidades de emprego. São 30 vagas para a função de Corretor de Imóveis Autônomo em São Gonçalo. A empresa está em busca de pessoal que queira obter crescimento na carreira, através de empresa de grande porte! Confira as informações, a seguir, para se inscrever!

MRV Engenharia anuncia novas vagas em São Gonçalo

A MRV Engenharia divulgou novas oportunidades de emprego distribuídas em regiões do Rio de Janeiro. No total, estão disponíveis 30 vagas para a função de Corretor de Imóveis Autônomo. As informações referentes aos salários não foram detalhadas, mas os aprovados no processo de recrutamento irão encontrar, dentro da MRV, as seguintes características:

Comissões atrativas;

Treinamento com profissionais da área;

Horário flexível;

Suporte gerencial;

Incentivos na carreira;

Suporte de marketing;

Incentivos no setor de Construção Civil.

Para se inscrever, os concorrentes devem ter concluído o ensino médio, possuir experiência no ramo de vendas ou afins, apresentar boas ferramentas de comunicação, gostar de desafios e ter uma boa relação interpessoal.

Além disso, os concorrentes devem possuir disponibilidade para atuar na região de São Gonçalo ou em Itaboraí, no Rio de Janeiro.

Dentro da oportunidade, os contratados irão encontrar um negócio simples com possibilidade de recebimentos imediatos, independência financeira, oportunidade de desenvolvimento profissional, entre outros diferenciais.

Inscrição

Para concorrer às oportunidades divulgadas pela MRV Engenharia, basta entrar no site de inscrição e enviar o currículo para a etapa de triagem da corporação responsável.

A MRV é uma construtora do Brasil com sede na capital de Belo Horizonte. Sua equipe de profissionais conta com milhares de funcionários e possui diferentes certificados, inclusive o de melhor empresa para trabalhar.

Fique por dentro das vagas de emprego da semana! Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!