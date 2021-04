MRV oferta 293 Vagas de Emprego em Diversos Estados

A MRV, uma das maiores construtoras do Brasil, sediada na cidade de Belo Horizonte, atua desde a 1979 no mercado imobiliário. Constrói casas e apartamentos em mais de 145 cidades do Brasil, sendo considerada a maior parceira do Minha Casa Minha Vida, oferecendo facilidades na compra, linhas diferenciadas de produtos, pagamentos flexíveis e parceria com os maiores bancos de financiamentos imobiliário.

Vagas de Emprego na MRV

A MRV está com 293 vagas de emprego disponíveis pelo Brasil. Com chances para diferentes níveis hierárquicos, a empresa busca profissionais para preencher posições que vão de estágio à gerência.

As oportunidades são para os diversos estados, como Maranhão, Bahia, Piauí, Rio Grande do Sul, Goiás, Amazonas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Sergipe, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba, Ceará, Minas Gerais e Espírito Santo.

Cargos Ofertados pela MRV

A MRV oferece, ainda, oportunidades para pessoas com deficiência. Além disso, estudantes do ensino superior e do ensino médio podem concorrer às vagas de estágio e de jovem aprendiz, uma ótima oportunidade para jovens em busca do primeiro emprego.

Confira Lista de Cargos:

ADMINISTRATIVO OBRAS

ANALISTA ASSISTENCIA TECNICA SENIOR

ANALISTA ATRACAO TALENTOS JUNIOR

ANALISTA COMPLIANCE PLENO

ANALISTA CONTRATOS RECEBIMENTOS JUNIOR

ANALISTA CONTROLE JUNIOR

ANALISTA CREDITO IMOBILIARIO SENIOR

ANALISTA DESENV IMOBILIARIO

ANALISTA ENGENHARIA

ANALISTA GESTAO JUNIOR

ANALISTA LANCAMENTOS PLENO

ANALISTA MARKETING JUNIOR

ANALISTA OPERACOES JUNIOR

ANALISTA PERFORMANCE COMERCIAL

ANALISTA PROCESSOS

ANALISTA PROJETOS

ANALISTA QUALIDADE SENIOR

ANALISTA RECURSOS HUMANOS JUNIOR

ANALISTA SISTEMAS SENIOR

ANALISTA SUPRIMENTOS PLENO

ANALISTA SUPRIMENTOS SENIOR

APOIO ADMINISTRATIVO PCD

APRENDIZ

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE COMERCIAL

ASSISTENTE CONTABIL

ASSISTENTE CONTRATOS RECEBIMENTOS

ASSISTENTE CREDITO IMOBILIARIO

ASSISTENTE DOCUMENTACAO

ASSISTENTE QUALIDADE

ASSISTENTE TEC CONTRATOS RECEBIMENTOS

ASSISTENTE TECNICO

ASSISTENTE VENDAS

ATENDENTE VENDAS

ANALISTA SUPRIMENTOS

APOIO ADMINISTRATIVO PCD

ENGENHEIRO PLENO

ENGENHEIRO SEGURANCA TRABALHO

ESTAGIARIO

GERENTE LOJAS

GERENTE TRADE E MARKETING

OPERADOR VENDAS

SUPERVISOR CONTAS

TECNICO EDIFICACOES

TECNICO ENFERMAGEM TRABALHO

TECNICO SEGURANCA TRABALHO

Benefícios de quem trabalha na MRV

Além dos tradicionais benefícios de assistência médica, assistência odontológica, aeguro de Vida, vale-refeição, vale-transporte, entre outros, a MRV se destaca por alguns programas:

Sua Beleza Salões de Beleza dentro da empresa Sua Mente Oferta de cuidados mentais aos colaboradores

Bebê a Bordo Apoio e suporte da MRV a todas gestantes

Boas-vindas Todos colaboradores contam com uma imersão na história, cultura, identidade organizacional e produtos da MRV

Encontro Os colaboradores que são destaque em sua atuação vivenciam experiências diferentes e compartilham ideias diretamente com os presidentes e diretores executivos da nossa empresa.

Seu Estilo Permissão para que cada colaborador trabalhe todos os dias vestido de si mesmo.

Compartilhar Atividades que fortalecem o aprendizado dos colaboradores dentro da MRV, oferecendo treinamentos e conteúdos estratégicos elaborados por multiplicadores internos ou externos.

Sangue Verde Homenagem aos colaboradores pelo tempo dedicado à MRV e principalmente a realização desse propósito comum.

Como se inscrever

Quantidade de vagas por cargo, e como participar da seleção, somente através do site oficial da MRV. O processo de seleção pode variar de acordo com a localidade e a posição desejada, assim como as atribuições e requisitos.

