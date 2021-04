MT vira manchete em ‘papo-reto’ de Pássaro e reforços são citados: “Temos alguns mapeados”; Riquelme e mais jovens agradam

Alexandre Pássaro concedeu mais uma entrevista coletiva nesta terça (20) e revelou que novas contratações podem ser feitas pelo Vasco, que prepara uma série de novidades na disputa da Série B.









Dedé e outros jogadores foram especulados nesta última semana. Salgado quer reforços pontuais e já estuda alguns nomes específicos. No ataque, Cano e T. Reis são os únicos centroavantes fixos no elenco de Cabo. Alef Manga, Orobó, Abel e outros atletas foram cogitados, mas não houve acerto com nenhum deles.

Sem muitas condições financeiras, atletas da base podem surgir como alternativas no profissional. Entre os mais observados e elogiados, MT e Riquelme são os mais cotados. A informação é da ‘Gazeta Esportiva’.

“Antes de a gente voltar ao mercado para avaliar nomes, e temos alguns mapeados, queremos ver o desenvolvimento do Riquelme. É um menino novo, tem a idade do Talles. É magrinho, mas tem qualidade impressionante. Antes de ocupar esse espaço e travar o desenvolvimento de uma joia da nossa base, a gente quer ver o desenvolvimento dele. Temos ainda o MT, não podemos esquecer dele”, frisou Pássaro.

Fora da fase final do Carioca, o Vasco está próximo de confirmar uma vaga na Taça Rio, torneio que reúne do 5º ao 8º colocados da Taça Guanabara. A equipe de Cabo, aliás, já finalizou a preparação para o jogo contra o Resende, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca.