MTV Movie & TV Awards: WandaVision e Borat 2 lideram indicações

WandaVision e Borat 2 são os maiores destaques entre os indicados para o MTV Movie & TV Awards. A primeira série da Marvel conta com cinco nomeações e a sequência estrelada por Sacha Baron Carter aparece em três categorias.

Outras séries também se destacaram nas indicações. Emily em Paris e The Boys estão concorrendo a quatro prêmios e Bridgerton e The Mandalorian foram nomeados para três.

Na divisão de filmes, além de Borat 2, outro destaque é Judas e o Messias Negro com duas indicações.

Chadwick Boseman irá concorrer na categoria Melhor Performance em Filmes por seu papel em A Voz Suprema do Blues. Como não há distinção de gênero entre os indicados, a categoria ainda conta com nomes como Zendaya (Malcolm & Marie) e Carey Mulligan (Bela Vingança).

Os vencedores do MTV Movie & TV Awards são decididos pelo público e a votação já está disponível no site da MTV até o dia 30 de abril. Vale ressaltar que mesmo quem está no Brasil consegue votar.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontece no dia 16 de maio. A emissora ainda não deu mais detalhes sobre como será o evento e os apresentadores escolhidos.

Confira a lista completa dos indicados:

Melhor Filme

Borat: Fita de Cinema Seguinte

Judas e o Messias Negro

Bela Vingança

Soul

Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre

Melhor Série

Bridgerton

Cobra Kai

Emily em Paris

The Boys

WandaVision

Melhor Performance em Filme

Carey Mulligan – Bela Vingança

Chadwick Boseman – A Voz Suprema do Blues

Daniel Kaluuya – Judas e o Messias Negro

Sacha Baron Cohen – Os 7 de Chicago

Zendaya – Malcolm & Marie

Melhor Performance em Série

Anya Taylor-Joy – O Gambito da Rainha

Elizabeth Olsen – WandaVision

Elliot Page – The Umbrella Academy

Emma Corrin – The Crown

Michaela Coel – I May Destroy You

Melhor Herói

Anthony Mackie – Falcão e o Soldado Invernal

Gal Gadot – Mulher-Maravilha 1984

Jack Quaid – The Boys

Pedro Pascal – The Mandalorian

Teyonah Parris – WandaVision

Melhor Beijo

Chase Stokes e Madelyn Cline – Outer Banks

Jodie Comer e Sandra Oh – Killing Eve

Lily Collins e Lucas Bravo – Emily em Paris

Maitreyi Ramakrishnan e Jaren Lewison – Eu Nunca

Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor – Bridgerton

Melhor Performance de Comédia

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Eric Andre – Bad Trip

Issa Rae – Insecure

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Leslie Jones – Um Príncipe em Nova Iorque 2

Melhor Vilão

Aya Cash – The Boys

Ewan McGregor – Aves de Rapina

Giancarlo Esposito – The Mandalorian

Kathryn Hahn – WandaVision

Nicholas Hoult – The Great

Performance Revelação

Antonia Gentry – Ginny & Georgia

Ashley Park – Emily em Paris

Maria Bakalova – Borat: Fita de Cinema Seguinte

Paul Mescal – Normal People

Regé-Jean Page – Bridgerton

Melhor Briga

Aves de Rapina – Batalha Final

Cobra Kai – Batalha Final na casa

The Boys – Starlight, Maeve, Kimiko vs. Tempesta

WandaVision – Wanda vs. Agatha

Liga da Justiça de Zack Snyder – Batalha Final dos heróis vs. Lobo da Estepe

Performance Mais Assustadora

Elisabeth Moss – O Homem Invisível

Jurnee Smollett – Lovecraft Country

Simona Brown – Por Trás dos Seus Olhos

Victoria Pedretti – A Maldição da Mansão Bly

Vince Vaughn – No Corpo de um Assassino

Melhor Dupla

Kristen Wiig e Annie Mumolo – Duas Tias Loucas de Férias

Anthony Mackie e Sebastian Stan – Falcão e o Soldado Invernal

Pedro Pascal e Grogu – The Mandalorian

Lily Collins e Ashley Park – Emily em Paris

Sacha Baron Cohen e Maria Bakalova – Borat: Fita de Cinema Seguinte

Melhor Reality Show

Below Deck Mediterranean

Black Ink Crew New York

Império da Ostentação

Jersey Shore Family Vacation

Love & Hip Hop: Atlanta

Melhor Programa de Namoro

90 Dias para Casar

De Férias com o Ex (dos EUA)

Casamento às Cegas

Ready to Love

The Bachelorette

Melhor Elenco de Reality Show

90 Dias Para Casar

Jersey Shore Family Vacation

Love & Hip Hop: Atlanta

RuPaul’s Drag Race

The Real Housewives of Atlanta

Melhor Programa de Competição

Legendary

RuPaul’s Drag Race

The Challenge

The Circle

The Masked Singer

Melhor Programa de Estilo de Vida

Deliciousness

Fixer Upper: Welcome Home

Making The Cut

Mandou Bem

Queer Eye

Melhor Série Não-roteirizada

Império das Ostentações

Cardi Tries

Selena + Chef

The Real Housewives of Salt Lake City

VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition

Melhor Talk Show

A Little Late with Lilly Singh

Red Table Talk

The Breakfast Club

The Daily Show with Trevor Noah

Watch What Happens Live with Andy Cohen

Melhor Programa de Comédia/Game Show

Jogo da Lava

Tirando a Maior Onda

Kids Say the Darndest Things

Nick Cannon Presents: Wild ‘N Out

Ridiculousness

Melhor Apresentador

Nicole Byer – Mandou Bem

Rob Dyrdek – Ridiculousness

RuPaul – RuPaul’s Drag Race

T.J. Lavin – The Challenge

Tiffany Haddish – Kids Say the Darndest Things

Estrela da Web Revelação

Addison Rae

Bretman Rock

Charli D’Amelio

Jalaiah Harmon

Rickey Thompson

Melhor Série de Mistérios da Vida Real e Crimes

Catfish: The TV Show

Evil Lives Here

Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Unsolved Mysteries

Melhor Briga

Sunset – Milha de Ouro – Chrishell Stause vs. Christine Quinn

The Real Housewives of New Jersey – Jackie Goldschneider vs. Teresa Giudice

Untucked: RuPaul’s Drag Race – Kandy Muse vs. Tamisha Iman

Keeping Up With The Kardashians – Kourtney Kardashian vs. Kim Kardashian

Legendary – Law Roach vs. Dominique Jackson

Melhor Série Internacional