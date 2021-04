MTV muda protocolos para gravar o De Férias com o Ex · .

A MTV armou uma operação de guerra para manter a pegação solta em plena pandemia no De Férias com o Ex: Celebs 2, que estreia nesta quinta-feira (8). Como a equipe por trás das câmeras é grande, foi necessário alterar os protocolos para oferecer segurança aos confinados e não colocá-los em risco de exposição à Covid-19.

“Criamos uma ‘equipe de Covid’. Imagine manter mais de 150 funcionários trabalhando e atendendo toda o processo. Então, precisamos alterar as dinâmicas e criamos uma ilha, um isolamento, de onde a maior parte da equipe operava para não ter contato com os participantes”, explicou Bettina Hanna, diretora do programa.

Embora seja um reality de confinamento, o De Férias com o Ex tem uma dinâmica de gravação diferente de outros formatos, como o Big Brother Brasil e A Fazenda. O . acompanhou a gravação de uma das temporadas in loco e viu que os participantes fazem muitas atividades fora da casa em que é gravada o programa e têm contato direto com produtores e cinegrafistas, por conta das gravações de depoimentos que são inseridos ao longo dos episódios.

“Testes [de Covid-19] foram feitos a cada cinco dias, tanto na equipe quanto nos participantes. Quando a produção precisava se aproximar deles, tinha que usar EPI [equipamento de proteção individual]. Máscara, avental, luvas, álcool em gel. Tudo higienizado. Foi uma operação de guerra. Foi difícil e desafiador”, contou a diretora.

Além disso, um pequeno grupo foi designado para executar tarefas pontuais, que poderiam oferecer riscos a todos no confinamento. A “equipe de Covid” era a responsável pelas atividades externas, como ir à farmácia comprar medicamentos quando solicitado por algum participante, e tinha de se submeter a um rígido protocolo de desinfecção para evitar o contágio.

Novidades

Para evitar o confronto direto com o BBB21, fenômeno de audiência da Globo, a MTV alterou o horário de exibição de seu reality. O De Férias com o Ex: Celebs 2 será exibido das 21h30 às 22h30, sempre às quintas.

Outra novidade é a estreia de um spin-off na programação da MTV, que mostrará 30 minutos sem edição ou corte das gravações feitas no confinamento. “O objetivo é atender a um pedido dos fãs, que sempre querem mais conteúdos sobre o programa”, justificou Tiago Worcman, vice-presidente sênior da MTV América Latina.

