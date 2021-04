‘Muita fé na recuperação’, afirma marido de Paulo Gustavo sobre Covid-19 · .

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, compartilhou mais detalhes sobre o estado de saúde do humorista, que segue internado no tratamento contra Covid-19. Nesta quinta-feira (15), o médico reforçou a esperança na melhora do amado: “Muita fé na recuperação”.

“Estamos cansados? Um pouco, mas com muita fé na recuperação e na comemoração dessa vitória! Desde quando dias difíceis vieram, minha fé se fortaleceu e minha força se refez! Nossa Senhora de Fátima veio trazer boas energias e bênçãos ao seu filho Paulo, a mim e às equipes de cuidados. São Padre Pio, Padre Guido, Santa Dulce dos Pobres, estamos todos unidos pela recuperação desse guerreiro que é Paulo Gustavo”, escreveu Bretas no Instagram.

“Já admirava sua força e energia, mas agora estou impressionado, e cada vez mais apaixonado pela garra dessa pessoa tão incrível e iluminada! Não é à toa que toca tanto as pessoas! Ele realmente não é só cativante. É sobrenatural! É inacreditável! E a fé combina com ele. Sua força física, sua energia vital e as ajudas divinas somadas vão trazer ele de volta para todos nós que ansiamos tanto por isso”, prosseguiu ele.

Com a evolução de Paulo Gustavo, Thales destacou que ele, familiares e amigos estão vivendo “dias calmos, de estabilidade e pequenos progressos, que acalentam nossos corações já calejados”. “Já preparei nossa comemoração para o dia de voltar para casa! Agradeço a todos pelo carinho, aos profissionais de saúde pelos cuidados e às graças obtidas de outros planos!”, concluiu o dermatologista.

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (15), o artista permanece em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas apresentou estabilidade positiva e está há dois dias sem hemorragia.

Confira a publicação:

