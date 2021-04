Muito fácil: aprenda a fazer rocambole de doce de leite para sobremesa

Coloque o trigo, o açúcar, os ovos, a água, o fermento em pó, o emustab e a essência de baunilha em um recipiente;

Bata a massa por cerca de 10 minutos. Dica: já ligue o forno para ir aquecendo;

Em uma forma untada, com papel manteiga, despeje a massa;

Leve ao forno pré-aquecido e deixe por cerca de 12 a 15 minutos;

Ao tirar a massa do forno, tire as laterais;

Em uma panela ao fogo, esquente o doce de leite;

Recheie a massa com doce de leite e polvilhe com amendoim;

Comece a enrolar a massa para formar o rocambole;

Cubra o rocambole com mais doce de leite com amendoim. Pronto, só servir!