Participante do Big Brother Brasil 16, Geralda Diniz, a Dona Geralda, é lembrada pelos fãs do reality por não ter papas na língua e por ter originado memes que são utilizados até hoje nas redes sociais. Telespectadora assídua do BBB21, a veterana confessa que gostaria de reeditar uma das suas expressões mais viralizadas para mandar um recado para Viih Tube: “Muito falsa”.

“Nossa, ela é muito falsa. Nossa Senhora, nunca vi uma pessoa tão… Ela desliza de todos os lados. Agora a Juliette [Freire] está percebendo. A Viih Tube não é muito confiável. Não quero ela na final de jeito nenhum. Se ela for, nem assisto à final, com toda a sinceridade. Ela é mais lisa que quiabo, que escorrega na água”, confessa Geralda em entrevista ao ..

A brincadeira sobre falsidade surgiu quando a veterana observou uma conversa entre Ronan Oliveira e Maria Cláudia Macêdo, a Cacau, no confinamento em 2016. “Maria Cláudia, essas lágrimas são sinceras ou falsas? Vou te perguntar, são sinceras ou falsas? Ô menina, deixa de ser falsa!”, disse a mineira, enquanto aumentava o seu tom de voz até gritar: “Deixa de ser falsa!”.

Cinco anos após o reality, ela ainda recebe mensagens com essa expressão nas redes sociais e entrega: “Fico muito feliz de ser lembrada, é bom ser lembrada por coisas boas. Os memes que chamam mais a minha atenção são o ‘Deixa de ser falsa!’ e aquele ‘Pera aí, Ana Paula [Renault], vou colocar meu óculos’. Mandam sempre esses, é muito engraçado (risos). Adoro, amo, fico curtindo demais da conta”.

“Estou acompanhando essa temporada, fico com ódio da quarta-feira porque tem futebol e começa tarde [o programa]. Já perdi até uma aula de pilates, porque fiquei fazendo live até a madrugada. Quando acordei, já eram 10h, fiquei acompanhando na madrugada. Todo mundo me manda o que acontece na casa, é só abrir o WhatsApp, não perco nada”, reforça Geralda.

A ex-BBB aposta que Juliette, Camilla de Lucas e Gilberto Nogueira serão os finalistas da atual temporada. “Com o Caio [Afiune] e o Arthur [Picoli] saindo, vai dar uma limpeza na casa, vai ficar muito bom! Depois sai a Viih Tube, Pocah, em diante. Tenho certeza que esses quatro saem. É capaz de o Fiuk não aguentar o jogo, ele é muito coração. Gostaria que ele ganhasse, mas não acho que ele tem perfil para isso”, pontua.

Geralda também afirma que, se recebesse algum convite, “voltaria correndo” para o programa. “Experiência única! Adoro reality show, amo! Não perco um! Começa o Power Couple depois [do BBB21], lá vou eu entrar em outros grupos de novo. Minha vida está sendo em torno de reality show, porque não pode sair, viajar ou ir em casa de parente. Então, tem que ter uma coisa boa para a gente ver na televisão, é o que sobrou”, finaliza.

Confira alguns tuítes com o meme protagonizado por Dona Geralda:

Eu to só aquele vt da Dona Geralda gritando “DEIXA DE SER FALSA MININA, FALLLLSAAAAA” https://t.co/NV39e0PKiB

— Ana Paula (@napauladias) April 8, 2021

alguém chama dona geralda DEIXA DE DE SER FALSA MENINA, FALSASSA https://t.co/DDDrG3M483

— a queridona (@lem0ss) April 8, 2021