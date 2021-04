Vítima de um comentário racista de Rodolffo Matthaus no BBB21, João Luiz Pedrosa se sentiu aliviado com o discurso de Tiago Leifert no programa ao vivo de terça-feira (6). Após a eliminação, o professor de Geografia elogiou a atitude do apresentador. “Foi muito sensível da parte dele”, disse.

“Foi didático, foi sensível, foi necessário”, opinou o mineiro, em uma conversa com Camilla de Lucas, que também se emocionou com as palavras de Leifert. “Ele falou tudo o que a gente queria falar e não conseguia”, concordou a influenciadora digital.

Depois de encerrar a votação e antes de anunciar a eliminação do cantor sertanejo em um paredão contra Gilberto Nogueira e Caio Afiune, Tiago tentou explicar para Rodolffo qual era o problema em comparar o cabelo de João Luiz com uma peruca de fantasia que sequer estava arrumada.

“O meu cabelo, o seu cabelo, não define quem a gente é. Mas o cabelo do João é um símbolo de resistência, porque até pouquíssimo tempo atrás, era visto como algo ruim”, ensinou o apresentador. “Estou falando de homem branco para homem branco”, frisou ele.

Leifert usou também uma fala de Babu Santana no BBB20, na qual ele explicava o significado do pente em forma de garfo e o cabelo black power. O apresentador ainda lembrou que o professor arruma seu cabelo todos os dias, portanto, não cabia uma comparação com uma peruca que passava a impressão de sujeira e pouco cuidado.

“E eu falando da minha peruquinha”, riu Camilla, ao relembrar sua reação ao discurso. A blogueira explicou que usa a peruca lace não para esconder seu cabelo natural, que é parecido com o de João, mas para passar por uma transição para voltar a tê-lo.

