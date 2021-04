Multa R$ 2,5 milhões e empréstimo por R$ 500 mil: Freeland conduz negociações para levar atacante ao Botafogo

O Botafogo se movimenta nos bastidores para acertar seu elenco visando a sequência da temporada 2021. Enquanto uma série de jogadores está de férias enquanto a diretoria aguarda interessados em negócios, outros atletas vêm sendo analisados no mercado da bola. A principal carência no grupo do técnico Marcelo Chamusca atualmente está no setor ofensivo.









Após acertar a venda de Pedro Raul para o Kashiwa Reysol, do Japão, o Glorioso está próximo de perder Matheus Babi. O jovem tem seus direitos ligados ao Serra Macaense e interessa a Fluminense e Athletico-PR – os paranaenses estão mais próximos de fechar o negócio. Diante deste cenário, um destaque do Campeonato Carioca entrou no radar.

De acordo com informação do “Canal do TF”, o Botafogo fez contatos com o Volta Redonda, adversário deste sábado (10) pelo Campeonato Carioca, para conhecer a situação de Alef Manga. O atacante, de 26 anos, vive um grande início de temporada em 2021, acumulando 10 gols marcados em 10 partidas.

Alef Manga: destaque no Voltaço (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



As conversas estão sendo conduzidas pelo diretor de futebol Eduardo Freeland. Conforme Marlei Feliciano, da Pantera Sport, que agencia a carreira de Alef Manga, o dirigente teria procurado Flávio Horta Junior, vice-presidente do Volta Redonda. Até o momento, os representantes do jogador não foram contatados.

Conforme relatou o “FogãoNET”, o Voltaço topa vender Alef Manga, que tem multa rescisória estabelecida em R$ 2,5 milhões. O clube de Volta Redonda também estaria disposto a emprestar o atacante por R$ 500 mil. “Ele é solução de gols para muitos clubes, inclusive para os de ponta da Série A e também da ponta da Série B“, afirmou Marlei Feliciano.

“A gente pode citar meia dúzia de clubes. Goiás, Vasco, Botafogo, Coritiba, Ponte Preta, Guarani, clube de Série A que está temporariamente na B. Mas tem muitos clubes da Série A interessados no atleta (…) No final do Carioca, ele estará na Série A ou na Série B. O importante é ele jogar em um clube que consiga resolver o problema de gols”, completou o agente em entrevista à ESPN.