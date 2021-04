Multicampeão pelo Real Madrid, Navas não acredita em possível acerto de Mbappé com clube espanhol: “Nunca me perguntou nada”

Dois dos protagonistas do PSG nesta temporada têm seus nomes ligados ao Real Madrid. Keylor Navas, que passou por muitos altos e baixos no clube, mas conquistou muitos títulos e deixou os merengues em alta, e o atacante Mbappé, o sonho de consumo da diretoria, comissão técnica e da torcida madridista. Há quem garanta que na próxima janela de transferências, o maior campeão da Champions League tentará trazer o jogador para o Santiago Bernábeu.









Muitos comentaristas e torcedores acreditam que o um dos melhores atacantes do mundo também tem o sonho de se transferir para o Real Madrid. No entanto, de acordo com o ex-goleiro do clube espanhol, até o momento, Mbappé não o procurou para buscar informações do clube espanhol. Foi isso que Navas respondeu em uma entrevista recente a France Football sobre uma possível saída do atleta do time francês para os merengues.

“Ele nunca me perguntou sobre o Real Madrid. Conversamos sobre minhas experiências lá, mas nunca sobre o Real Madrid”,afirmou Keylor Navas, que vem sendo um dos protagonistas do time francês junto com o atacante.

Segundo informações que esquentam a imprensa espanhola nos últimos meses, uma investida do Real Madrid por Mbappé está no radar merengue, que planeja uma forte reformulação no elenco após o fim desta temporada.