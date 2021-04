Multidão flagra Elon Musk dirigindo Tesla Cybertruck

Elon Musk decidiu dar um passeio com um Tesla Cybertruck nas dependências da Gigafactory, fábrica da montadora nas proximidades de Austin, capital do Texas (EUA), e foi flagrado por uma multidão.

Registros do evento não demoraram para aparecer e viralizar na internet – surgindo primeiramente no Reddit e, depois, se espalhando pelas redes sociais.

Flagra ocorreu na última quinta (15).Fonte: Reprodução

Pelas imagens e vídeos, é possível notar que o bilionário conversou com diversas pessoas, curiosas para ver de perto o veículo elétrico de alto desempenho muito esperado pelos clientes que o adquiriram e que não possuem, ainda, data para recebê-lo.

I have been sent some photos of the Cybertruck at Giga Texas today as well as Elon’s Plaid Model S (which looks dope). pic.twitter.com/p09DAQE6BV

— Sawyer Merritt ???? (@SawyerMerritt) April 16, 2021