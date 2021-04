Fiuk perdeu estalecas após dar uma bronca em Juliette Freire durante a festa do BBB21. O motivo da punição não foi mostrado, mas aconteceu logo depois que o cantor chamou a atenção da advogada justamente por achar que ela iria tomar “estalecada”. “O mundo capota”, ironizou Viih Tube.

A maquiadora estava fingindo que falava com sua mãe através do celular que os brothers têm para tirar foto. “Mainha, mulher! Eu voltei do paredão. Eu estou muito abusada”, brincou ela. “Eu vou chegar milionária e vou chegar daqui a vinte e poucos dias”, continuou.

“Falta pouco, se preocupe, não. Se o povo falar de mim, deixa falar”, disse a advogada, que, em seguida, colocou Rodolffo Matthaus para “falar” com sua mãe. “Sua filha me botou no paredão junto com ela”, disse o cantor, entrando na brincadeira.

O aviso de “atenção” tocou para ela, que levou uma bronca de Fiuk. “Se ela não receber cinco ‘atenções’ no dia, ela não dorme bem”, alfinetou, deixando a paraibana irritada. “Estava falando sozinha há meia hora. Falando no celular”, implicou ele.

Em seguida, outro aviso tocou, mas, desta vez, tirando estalecas do filho de Fábio Jr. Na mesma hora, Juliette começou a rebolar. “O mundo não gira, ele capota”, celebrou Viih Tube. “E capota rápido”, concordou a maquiadora, que continuou rebolando na pista de dança.

Confira:

Fiuk e Arthur são dois vermes insuportáveis que por mim bateriam a rejeição do Nego Di pelo menos. #BBB21pic.twitter.com/tJkYSVUqXg

— nathalieu (@ntxlzzismo) April 1, 2021

Fiuk tava falando merda pra Juliette por ela ter tomado atenção, logo em seguida quem tomou punição de estalecas foi ele. A reação das meninas, EU AMO!!!!! #BBB21

pic.twitter.com/yPq1uy1Mau

— nathalieu (@ntxlzzismo) April 1, 2021

