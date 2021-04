Municípios receberão 5,2 milhões de vacinas da Fiocruz e mais 1 milhão, em maio, da Pfizer

Cada pessoa precisa de duas doses do imunizante. Assim, juntas, as entregam podem ser usadas em até 3,1 milhões de brasileiros.

Ao todo, quase 20 milhões de doses já foram entregues pela Fiocruz e, nesta semana, a fundação bateu recorde na produção do imunizante: 1 milhão de doses em um único dia.

Pela manhã, 480 mil doses foram entregues diretamente ao estado do Rio de Janeiro, onde fica a sede da fundação. O restante da carga saiu às 16h de Manguinhos.

Já as doses da Pfizer serão encaminhadas em duas etapas: 500 mil na primeira semana de maio e o restante na segunda.

Na semana passada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, divulgou que a Pfizer vai adiantar a entrega de 2 milhões de doses do imunizante para o Brasil no primeiro semestre.

O governo brasileiro tem um contrato com a farmacêutica para a entrega de 100 milhões de doses até o final de 2021. Segundo Queiroga, estão garantidas 15,5 milhões de doses da vacina da Pfizer para os meses de abril, maio e junho.

A orientação do Ministério da Saúde é que as secretarias estaduais de saúde priorizem cidades com câmaras refrigeradas. Isso porque a vacina da Pfizer/BioNTech demanda temperaturas especiais de armazenamento.