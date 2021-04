Muralha fecha o gol, pega até pênalti e complica a vida do Palmeiras, mas é modesto: ‘Nota 8’

Neste domingo (25), o Palmeiras parou em Alex Muralha. O Mirassol bateu o time alviverde por 2 a 1, no Allianz Parque, com grande atuação do goleiro.

Logo aos 5 minutos de jogo, Muralha já teve que trabalhar e defendeu uma bomba de Zé Rafael. Aos 25, Rafael Elias ficou na cara do gol, mas parou novamente no goleiro. Ainda no primeiro tempo, Giovani cobrou falta, Matías Viña desviou de cabeça e lá estava ele para salvar o Mirassol novamente. Além disso, o lance do primeiro gol do Mirassol começou com um bom lançamento do goleiro.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Na segunda etapa, Muralha acertou o canto e defendeu a cobrança de pênalti de Gabriel Menino. No final da partida, o goleiro saiu errado e falhou no gol de consolação do time Alviverde.

”Acontece né? A gente está sujeito a erro. Estava tão confiante, que acabou acontecendo. Podia sair e dar um soco, a bola acabou caindo… Acho que meu jogo foi nota 8”, disse Muralha após a partida.

O goleiro relembrou o momento difícil que passou em sua passagem pelo Flamengo, principalmente após sua atuação na disputa de pênaltis da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em 2017. Na ocasião, Muralha caiu para o mesmo lado nas cinco batidas dos cruzeirenses, não defendeu nenhuma e recebeu muitas críticas

”Faz parte da vida, né? Foi uma situação que não fui o primeiro a fazer. Infelizmente comigo não deu certo. Estava em um momento que não pegava nenhum pênalti. Mas a vida continua, agora estou em um momento que estou podendo ajudar os meus companheiros”, disse o arqueiro.