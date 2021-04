Muricy fala demais e expõe Luis Segovia no radar do São Paulo: “A gente observa”; zagueiro canhoto é pedido de Crespo para temporada

Pode-se dizer que Hernán Crespo transformou, em dois meses, o ambiente do São Paulo. Até aqui, o Tricolor só perdeu uma partida (para o Novorizontino no Campeonato Paulista), lidera seu grupo no Estadual com sobras e estreou com vitória maiúscula sobre o Sporting Cristal, no Peru, pela Libertadores. Motivos de sobra para o torcedor ficar confiante por títulos em 2021.









Crespo, todavia, prega tranquilidade e pés no chão em seu comando no Morumbi. Mesma tática que adotou no modesto Defensa Y Justicia na última temporada e que o levou ao título inédito na Copa Sul-Americana. O técnico, quando chegou ao São Paulo, recebeu reforços pontuais, como o zagueiro Miranda, o lateral-direito Orejuela, os meias Martín Benítez e William e os atacantes Eder e Bruno Rodrigues.

Para os especialistas, vale lembrar que a diretoria não trouxe um zagueiro canhoto, como havia indicado Crespo. No esquema 3-5-2 desde os tempos de DyJ, o técnico gosta de trabalhar a saída de bola desde a linha de três defensores, mas, hoje no seu elenco, há a carência de um beque que jogue com o pé esquerdo. Léo Pelé é lateral-esquerdo improvisado e Bruno Alves já jogou por ali improvisado.

Vários nomes foram sondados pela diretoria do São Paulo. Muricy Ramalho declarou, em contato com o colega Jorge Nicola, do portal Yahoo, que o equatoriano Luís Segovia, do Independiente Del Valle-EQU, era um dos monitorados por Crespo. Junto do camisa 2, o Tricolor também sondou a situação de Adonis Frías, do DyJ e ex-pupilo do técnico em 2020.

“Luis Segovia, Adonis Frías e diversos outros zagueiros a gente observa, mas o problema é dinheiro”, confessou Muricy, coordenador técnico hoje do São Paulo. Aos 23 anos, o canhoto Segovia é destaque do Del Valle desde a conquista da Copa Sul-Americana em 2019 ainda quando o técnico era Miguel Ángel Ramírez, hoje no Internacional.

Segovia, inclusive, está escalado na defesa titular do Del Valle para o duelo contra o Palmeiras, nesta terça (27), pela Libertadores. O zagueiro tirou foto na última segunda (26) em atividade da equipe equatoriana no CT do Tricolor, ao lado da Academia de Futebol.