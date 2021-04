Muricy revela qual garoto promovido por Crespo mais o impressionou no São Paulo: ‘Parece um veterano’

O São Paulo de 2021 recebeu reforços experientes, como Miranda, Benítez e Eder, mas nem por isso deixou de olhar para as categorias de base. E um dos garotos promovidos ao time principal recentemente encantou comissão técnica e diretoria.

Quem garante é Muricy Ramalho. Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, no Youtube, o coordenador de futebol rasgou elogios ao meio-campista Talles Costa, de 18 anos, titular duas vezes em jogos do Campeonato Paulista, contra Guarani e Ituano.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“O que mais me impressionou foi o Talles. Ele entrou no Morumbi outro dia e é brincadeira o que esse moleque faz. É um volante totalmente diferente de tudo que a gente viu, moderno, tem o drible. Parece um veterano. Esse jogador impressionou a mim, ao Crespo e à comissão técnica. Agora temos que cuidar dele. Temos muita esperança nele”, afirmou Muricy.

Talles é mais uma promessa revelada em Cotia, assim como tantos outros nomes que hoje compõem o elenco do São Paulo e recebem oportunidade de atuar no time de cima.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!