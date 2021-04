Muricy se rende ao talento de revelação de Cotia: “parece veterano”; coordenador aponta futuro do Soberano

O Soberano realiza um início de temporada notável, apresentando constante evolução. Muito do desempenho Tricolor se deve aos jovens de Cotia, fruto de um trabalho de duas décadas em suas categorias de base. Porém, uma das crias tem chamado a atenção do coordenador de futebol Muricy Ramalho: o volante Talles Costa.









Em entrevista concedida ao canal do jornalista Jorge Nicola, Muricy detalhou o motivo de sua admiração ao jogador de 18 anos: “O que mais me impressionou mesmo foi o Talles. Ele entrou no Morumbi outro dia e é brincadeira o que esse moleque faz. É um volante totalmente diferente de tudo que a gente viu, moderno, tem o drible. Volante que joga vertical, parece um veterano. Esse jogador impressionou a mim, ao Crespo e à comissão técnica. Agora temos que cuidar dele. Ele é muito novo, tem apenas 18 anos. Temos muita esperança nele”, declarou o coordenador.

Para Muricy, Talles Costa se destaca pela postura como jogador, ainda mais pelo fato de que o volante começa a dar seus primeiros passos como profissional: “Time grande, se não tiver personalidade, naquele túnel do Morumbi ele não vai até a metade. Ele vai chegar na metade e quer vir embora. E ainda não tem torcida. No dia que tiver torcida então… Ele não entra no estádio. Uma das coisas principais é ter personalidade”, enfatizou, fazendo uma comparação com jovens que não apresentam a mesma característica.

Rubens Chiri Talles Costa. Personalidade em campo que encantou Muricy – Foto: Flickr Oficial São Paulo Futebol Clube – autor: Rubens Chiri



O atacante Marquinhos, outra joia de Cotia, também ganhou análise e elogios do lendário ex-técnico e agora coordenador do Tricolor Paulista: “Está muito garoto ainda. Disputou sub-17 e foi bem. Atacante de muita força, de velocidade. Está ficando no CT, ele, Patrick, Vitinho. Para finalizar, Muricy jogou luz no trabalho que é realizado com a base: “Estamos com uma molecada que que o Crespo está feliz. Voltamos a juntar Cotia e Barra Funda. Esse é o futuro do São Paulo, a base para nós é fundamental. E o Crespo também comprou essa ideia”.