Muro de Berlim: Filmes que abordam o tema 

O Muro de Berlim tornou-se um símbolo da Guerra Fria ao dividir a Alemanha Ocidental “Capitalista” e a Alemanha Oriental “Socialista”.

Ele foi erguido em 1961 e possuía 3,5 metros de altura, 100 quilômetros de placas de concreto, torres de observação e cercava Berlim Ocidental por completo.

O principal objetivo do Muro de Berlim era evitar a emigração de pessoas que viviam na Berlim Oriental para o lado Ocidental.

O Muro ficou de pé entre os anos de 1961 e 1989 e foi derrubado quando a Guerra Fria estava próxima de chegar ao fim com o enfraquecimento da URSS “União das Repúblicas Socialistas Soviéticas”.

Dessa maneira, trata-se de um tema muito importante para quem está se preparando para o Enem e demais vestibulares.

Dicas de filmes sobre o Muro de Berlim

Dicas de filmes sobre o Muro de Berlim

Ponte dos Espiões (2015)

O filme conta a história do advogado americano James Donovan, recrutado para defender um espião soviético e acaba auxiliando na negociação de troca com um espião americano capturado na URSS.

A negociação aconteceu em Berlim Oriental no ano de 1961, do outro lado do Muro de Berlim pouco tempo após a sua construção.

O longa também mostra diversas cenas do que sobrou do muro que estão presentes até hoje na Alemanha para que o mundo não se esqueça do acontecido.

Adeus, Lênin (2003)

O filme conta a história de uma mulher que acaba entrando em coma na Alemanha Oriental e só volta a si no ano de 1990 quando as Alemanhas já foram reunificadas.

Dessa maneira, o filho da mulher arma toda uma ambientalização para que a mãe não sofra um grande impacto ao descobrir que tudo mudou.

A vida dos outros (2006)

O filme mostra a polícia secreta da Alemanha Oriental denominada de Stasi. Um agente infiltrado encarregado de colocar escutas e monitorá-las, vigia um escritor e sua namorada, entretanto, acaba absorvido pela vida deles.

O filme se passa no ano de 1984, mas conta a história até depois da queda do Muro de Berlim.

