Muros do Allianz Parque são pichados após derrota do Palmeiras no clássico

Após a derrota do Palmeiras no clássico contra o São Paulo, os muros do Allianz Parque foram pichados. Entre as ordens escritas, apareciam as saídas de jogadores citados nominalmente, reforços, reclamações ao presidente Maurício Galiotte e para que o técnico Abel Ferreira “acordasse”.

Esta é a terceira partida seguida sem vitória do Verdão. O time perdeu o título da Supercopa do Brasil nos pênaltis para o Flamengo, depois a Recopa Sul-Americana da mesma forma para o Defensa y Justicia e, nesta sexta, saiu derrotado de sua casa contra o rival Sâo Paulo pelo Paulista.



Foto: Reprodução