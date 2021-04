Na academia da mansão, Rodrigo Faro sensualiza em clique: ‘forte e grossa’

Rodrigo Faro arrancou risadas dos seguidores do Instagram na noite de terça-feira (20). O motivo? O apresentador publicou um vídeo malhando as pernas na academia que possui na mansão, e aproveitou para fazer uma brincadeira sobre a forma física dele.

“Em breve vou lançar meu treino pra você ficar com a perna grossa e forte como a minha… Aguardem… Bora com tudo!”, brincou o comunicólogo. As meias de raposo que ele vestia também chamou a atenção dos internautas. “Amei o visual”, comentou um deles.