Na arrancada do Barcelona em LaLiga, Griezmann vive melhor momento e bate marcas pessoais

O Barcelona venceu o Villarreal no último domingo por 2 a 1 com dois gols de Griezmann. O francês vive seu melhor momento no clube, que arranca em LaLiga e se aproxima da liderança mesmo com uma partida a menos que seus principais concorrentes.

O atacante de 30 anos balançou as redes nos últimos três jogos dos azuis-grenás, sendo decisivo na última rodada, deixando sua marca também contra o Getafe e abrindo o placar na final da Copa do Rei diante do Athletic Bilbao.

Esta foi a segunda vez na temporada que ele chegou a três partidas consecutivas fazendo gol – a outra havia sido em novembro, em sequência contra Dinamo de Kiev, Osasuna e Ferencvaros. Em comparação à última temporada, isso já é bastante…

Em 2019/20, Griezmann não conseguiu marcar gols em partidas seguidas nenhuma vez!

O francês chegou ao Camp Nou justamente na última temporada, cercado de grandes expectativas devido às suas cinco ótimas temporadas no Atlético de Madrid. O primeiro ano, contudo, não saiu como esperado, anotando apenas 15 gols em 48 jogos (a pior marca de sua carreira desde 2012) e sem nenhuma taça.

Agora, a história é diferente. Griezmann já acumula 18 gols em 2020/21 e levantou a Copa do Rei, além de vir forte por um segundo título em LaLiga.

Já dá para chamar de volta por cima?