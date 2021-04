Na Batida do Coração: saiba tudo sobre o filme musical da Netflix

Uma das principais estreias da Netflix nesta semana, o filme “Na Batida do Coração” apresenta uma história que mistura mundos distintos da arte: o balé e o hip-hop. Tudo em uma história dramática que envolve dois adolescentes apaixonados.

No filme, acompanhamos a história de Katya (Alexandra Pfeifer), bailarina talentosa que é a grande aposta de sua família para seguir no mundo da arte. No entanto, a partir do momento em que ela entra em contato com o mundo do hip-hop, ela se apaixona e muda sua perspectiva.









Seu pai, entretanto, não concorda com a mudança repentina do foco de Katya. Isso gera o grande drama do filme: seguir o coração ou seguir a razão, representada pelo pai da personagem? O conflito movimenta a trama, já que ele não pretende abrir mão de sua visão.

É como eletrecidade. Começa na sua barriga e corre pelo seu corpo todo. Aí explode para fora. Isto é dança. Na batida do coração – Netflix — Débora Kalynca (@DeboraKalynca)

Além disso, Katya também se apaixona por Marlon (Yalany Marschner), um dançarino de 17 anos que dedicou sua vida ao hip-hop. Dessa forma, os dois mundos da menina colidem frontalmente, e sua decisão irá definir os rumos de sua vida inteira.

O filme, que é alemão, é dirigido por Stefan Westerwelle, com roteiro de Hannah Schweier. “Na Batida do Coração” tem ótimas coreografias e boas atuações, pecando em alguns pontos essenciais. Veja a crítica completa no vídeo acima.