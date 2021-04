Na briga pelo título espanhol, Real Madrid empata sem gols com o Real Betis

Neste sábado, Real Madrid e Real Betis se enfrentaram pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol no Estadio Alfredo Di Stefano, em Madrid. O confronto, que era peça-chave do caminho merengue em busca do título, terminou em empate por 0 a 0.

Veja a tabela do Espanhol

ATAQUE DE MADRID

Durante a primeira etapa, a equipe do Real Madrid foi a que criou mais chances de ataque. O time da casa conseguiu finalizar seis vezes, mas errou ao tentar acertar o alvo, e chutou no gol apenas uma vez, enquanto viu a maioria das tentativas irem para fora.

BETIS SOME

Os 45 minutos iniciais do Real Betis não mostraram uma equipe que parecia ter muita força para marcar o primeiro gol da partida. Durante toda a primeira etapa, o time visitante finalizou apenas uma vez, e chutou para fora nesta única oportunidade.

MAIS REAL

A segunda etapa da partida deste sábado seguiu com superioridade do Real Madrid que, além de ter a posse de bola a seu favor, também foi quem finalizou mais vezes. Novamente, a equipe merengue não foi capaz de converter as chances em gols.

​

BETIS APARECE

Enfim, o Real Betis apareceu na segunda etapa para atacar e oferecer perigo ao setor defensivo do Real Madrid. Mesmo tendo uma quantidade menor de posse de bola, o time visitante pode criar grandes chances no final da partida, mas sem conseguir marcar.

SEQUÊNCIA

O Real Madrid enfrenta o Chelsea às 16h (de Brasília) desta terça-feira pela semifinal da Champions League. O Real Betis, por sua vez, atua no dia 2 de maio, às 9h (de Brasília), contra o Real Valladolid, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.